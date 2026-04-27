افشاگری «حنظله» درباره هویت سربازان آمریکایی مستقر در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکری «حنظله» امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که به اطلاعات کامل تمامی پرسنل نیروی دریایی آمریکا مستقر در خلیج فارس دست یافته است.

بر اساس گزارش‌ها،‌ گروه حنظله پیام خود را به صورت مستقیم برای تفنگداران آمریکایی از طریق واتساپ ارسال کرده و به آنها گفته است: آنهایی که گمان می‌کردند هویتشان پنهان مانده، یک بار دیگر فکر کنند؛ هویت ده‌ها هزار نفر از پرسنل نیروی دریایی آمریکا از پایگاه‌های عملیاتی گرفته تا فعالیت‌های تفریحی و گشت‌های خارج از وظیفه، کاملاً برای ما شناخته شده است.

این گروه هکری تاکید کرد که به تمامی نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس هشدار داده شده «آخرین خداحافظی خود را با خانواده‌هایشان انجام دهند، چرا که پهپادهای سید مجید (موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه) در راه هستند.





حنظله هشدار داد: در ساعات آینده، اطلاعات کلی تمام تفنگداران نیروی دریایی آمریکا مستقر در خلیج فارس منتشر خواهد شد و زمان آن فرا رسیده است که به دنبال نشت اطلاعات خود بگردید. ما منتظریم شما را به جهنم بفرستیم.

این گروه هکری همچنین به تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس نیز هشدار داده: هویت شما به طور کامل برای واحدهای موشکی ما شناخته شده است و هر حرکت شما زیر نظر ماست. خیلی زود، توسط پهپادهای شاهد و موشک‌های خیبر و غدیر هدف قرار خواهید گرفت.

در بخش دیگری از پیام حنظله تأکید شده است:ما با شما تروریست‌هایی که دست‌هایتان به خون دانش‌آموزان میناب آغشته است، برخورد خواهیم کرد. پیشنهاد می‌کنیم همین حالا با خانواده‌هایتان تماس بگیرید و آخرین وداع را انجام دهید.