به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صابری، شامگاه دوشنبه با اشاره به اجرای طرح ویژه مقاوم‌سازی مسکن روستایی اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه بنیاد مسکن در سطح روستاها، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی است که از سال ۱۳۸۴ در قالب طرح ویژه مسکن روستایی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در سطح شهرستان گنبدکاووس نیز اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورده و در سال گذشته سهمیه تخصیصی شهرستان برای مقاوم‌سازی، هزار واحد مسکونی بوده است.

صابری ادامه داد: از این تعداد، بیش از ۹۰۰ واحد به بانک‌های عامل معرفی شدند و حدود ۸۰۰ متقاضی نیز موفق به انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل شدند که این آمار نشان‌دهنده استقبال مناسب روستاییان از طرح مقاوم‌سازی مسکن است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گنبدکاووس با اشاره به جزئیات این تسهیلات گفت: برای هر واحد مسکونی، تسهیلاتی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده که فرصت مناسبی برای خانوارهای روستایی به‌منظور نوسازی و ایمن‌سازی منازل مسکونی فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن آمادگی کامل دارد تا تمامی متقاضیانی که در خانه‌های غیرمقاوم سکونت دارند، با مراجعه به این نهاد از این تسهیلات بهره‌مند شوند و نسبت به مقاوم‌سازی واحد مسکونی خود اقدام کنند.

صابری خاطرنشان کرد: افزایش ایمنی سکونتگاه‌های روستایی، کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح در شهرستان گنبدکاووس است.