به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با برگزاری نظرسنجی قصد دارد عملکرد سامانه‌ مجوز الکترونیکی کشاورزی (سماک) و سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی (پود) را در راستای مشارکت الکترونیکی دولت با کمک ذی‌نفعان بخش کشاورزی ارزیابی کند.

این وزارتخانه برای ارزیابی سامانه‌های سماک و پود و به منظور تقویت بسترهای مشارکت عمومی، ارتقای شفافیت و نهادینه‌سازی حکمرانی هوشمند، اقدام به تهیه و بارگذاری پرسشنامه‌ای در سامانه مشارکت الکترونیکی دولت در سایت وزارت جهادکشاورزی به آدرس https://maj.ir/mosharekat کرده است.

برای تکمیل این نظرسنجی، وزارت جهاد کشاورزی از عموم شهروندان، فعالان حوزه کشاورزی، صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی و سایر ذی‌نفعان دعوت کرده نظرات و پیشنهادهای خود در مورد ماموریت‌های این دستگاه و بهبود عملکرد این سامانه‌ها از طریق سامانه مشارکت الکترونیکی دولت منعکس کنند تا در فرایند نهایی‌سازی مورد بررسی قرار گیرد.

سامانه مشارکت الکترونیکی دولت در بخش کشاورزی از امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز آماده دریافت نظرات و پیشنهادات ذی‌نفعان و فعالان بخش کشاورزی است.

یادآور می‌شود؛ وزارت جهاد کشاورزی با توجه به قوانین و مقررات در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اقدام به ایجاد سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی (سماک) با هدف تسهیل، شفافیت و کاهش زمانبری و هزینه صدور مجوزهای کسب و کار حوزه کشاورزی؛ و برای جمع‌آوری و ثبت آمار و اطلاعات تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و میزان تولید محصولات بهره‌برداران، اقدام به طراحی سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی (پود) با هدف افزایش بهره‌وری و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرده است.