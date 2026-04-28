  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

سامانه مشارکت الکترونیکی دولت در بخش کشاورزی ارزیابی می‌شود

وزارت جهاد کشاورزی با برگزاری نظرسنجی قصد دارد عملکرد سامانه‌ مجوز الکترونیکی کشاورزی را در راستای مشارکت الکترونیکی دولت با کمک ذی‌نفعان بخش کشاورزی ارزیابی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی با برگزاری نظرسنجی قصد دارد عملکرد سامانه‌ مجوز الکترونیکی کشاورزی (سماک) و سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی (پود) را در راستای مشارکت الکترونیکی دولت با کمک ذی‌نفعان بخش کشاورزی ارزیابی کند.

این وزارتخانه برای ارزیابی سامانه‌های سماک و پود و به منظور تقویت بسترهای مشارکت عمومی، ارتقای شفافیت و نهادینه‌سازی حکمرانی هوشمند، اقدام به تهیه و بارگذاری پرسشنامه‌ای در سامانه مشارکت الکترونیکی دولت در سایت وزارت جهادکشاورزی به آدرس https://maj.ir/mosharekat کرده است.

برای تکمیل این نظرسنجی، وزارت جهاد کشاورزی از عموم شهروندان، فعالان حوزه کشاورزی، صاحب‌نظران حقوقی و اقتصادی و سایر ذی‌نفعان دعوت کرده نظرات و پیشنهادهای خود در مورد ماموریت‌های این دستگاه و بهبود عملکرد این سامانه‌ها از طریق سامانه مشارکت الکترونیکی دولت منعکس کنند تا در فرایند نهایی‌سازی مورد بررسی قرار گیرد.

سامانه مشارکت الکترونیکی دولت در بخش کشاورزی از امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به مدت ۱۰ روز آماده دریافت نظرات و پیشنهادات ذی‌نفعان و فعالان بخش کشاورزی است.

یادآور می‌شود؛ وزارت جهاد کشاورزی با توجه به قوانین و مقررات در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اقدام به ایجاد سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی (سماک) با هدف تسهیل، شفافیت و کاهش زمانبری و هزینه صدور مجوزهای کسب و کار حوزه کشاورزی؛ و برای جمع‌آوری و ثبت آمار و اطلاعات تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و میزان تولید محصولات بهره‌برداران، اقدام به طراحی سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی (پود) با هدف افزایش بهره‌وری و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کرده است.

کد مطلب 6814194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها