  1. استانها
  2. سمنان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

پایان نزاع اراذل دامغان با ورود پلیس؛ دستگیری متهم با کشفیات عجیب

پایان نزاع اراذل دامغان با ورود پلیس؛ دستگیری متهم با کشفیات عجیب

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری یکی از اراذل و اوباش شناسنامه‌دار شهر پس از وقوع نزاع خبر داد و گفت: در بازرسی از منزل متهم، دو عقاب طلایی و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح سه شنبه در انجام یک ماموریت پلیسی از وقوع یک فقره نزاع توسط یکی از اراذل و اوباش در شهر دامغان خبر داد و بیان کرد: این موضوع بلافاصله مورد پیگیری نیروهای پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۱ دامغان موفق به شناسایی محل اختفا متهم شدند، ادامه داد: بررسی ها حاکی از این بود که متهم از اراذل و اوباش شناسنامه دار دامغان است.

فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری این متخلف خبر داد و اظهار داشت: این متهم دارای سوابق کیفری متعدد در پرونده بوده است.

عرب با اشاره به اینکه در بازرسی منزل این متهم دو عقاب طلایی و سر قوچ تاکسی درمی شده کشف شده است، ادامه داد: مواد مخدر و شش فشنگ ساچمه ای دیگر کشفیات این پرونده بود.

وی اضافه کرد: در این رابطه پرونده متهم تشکیل و برای ادامه مسیر مراحل قانونی به مراجع قضایی دامغان معرفی شده است.

کد مطلب 6813875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها