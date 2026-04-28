پایان نزاع اراذل دامغان با ورود پلیس؛ دستگیری متهم با کشفیات عجیب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح سه شنبه در انجام یک ماموریت پلیسی از وقوع یک فقره نزاع توسط یکی از اراذل و اوباش در شهر دامغان خبر داد و بیان کرد: این موضوع بلافاصله مورد پیگیری نیروهای پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۱ دامغان موفق به شناسایی محل اختفا متهم شدند، ادامه داد: بررسی ها حاکی از این بود که متهم از اراذل و اوباش شناسنامه دار دامغان است.

فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری این متخلف خبر داد و اظهار داشت: این متهم دارای سوابق کیفری متعدد در پرونده بوده است.

عرب با اشاره به اینکه در بازرسی منزل این متهم دو عقاب طلایی و سر قوچ تاکسی درمی شده کشف شده است، ادامه داد: مواد مخدر و شش فشنگ ساچمه ای دیگر کشفیات این پرونده بود.

وی اضافه کرد: در این رابطه پرونده متهم تشکیل و برای ادامه مسیر مراحل قانونی به مراجع قضایی دامغان معرفی شده است.