بارش، رعدوبرق و احتمال تگرگ در کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی حاکم در جو منطقه طی امروز و فردا (چهارشنبه) نیز هوای استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در برخی ساعات موجب وزش باد، بارندگی و رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

وی با اشاره به شدت بارش‌ها در روز جاری افزود: بارندگی‌های امروز به دلیل بالا بودن شاخص‌های ناپایداری جوی از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی، ممکن است در برخی مناطق به ویژه نیمه جنوبی و نواحی شرقی استان موجب رگبار شدید تگرگ، رواناب و سیلاب‌های محلی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در روزهای پنجشنبه و جمعه با تضعیف شرایط ناپایدار، اگر بارشی در سطح استان رخ دهد، غالباً به شکل رگبارهای موقت و پراکنده بهاری خواهد بود.

زورآوند در ادامه درباره روند دمای هوا نیز گفت: متوسط دمای هوا که امروز تغییرات چندانی نخواهد داشت، از فردا تا صبح روز جمعه به طور نسبی کاهش می‌یابد و پس از آن تا اوایل هفته آینده به تدریج روند افزایشی خواهد داشت.