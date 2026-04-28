۴ کاروان تمتع استان سمنان در راه سرزمین وحی؛ افزایش مدت حضور در مدینه

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله چتری عصر سه‌شنبه در دیدار با حجت الاسلام عباس امینی، امام جمعه شاهرود، که به میزبانی دفتر وی برگزار شد، خواستار تبیین اهمیت زیارت در بین آحاد مردم توسط ائمه جمعه، جماعات و روحانیان سراسر استان شد.

وی با تأکید بر نقش زیارت در آرامش جامعه و ترویج معنویات اظهار داشت: زیارت ما را از بروز آسیب‌ها و مسائل مختلف دور می‌سازد، لذا حج، خانواده را بیمه می‌کند و اگر خانواده بیمه شود، جامعه نیز بیمه خواهد شد، پس ترویج فرهنگ زیارت به وسعت بخشیدن آرامش در جامعه کمک خواهد کرد.

چتری در ادامه با اشاره به صدور مجوز اعزام تمتع از سوی شورای عالی امنیت ملی، گفت: امسال به واسطه شرایط ایجاد شده، تنها ۳۰ درصد زائران ثبت‌نام‌شده اعزام خواهند شد، لذا بر این اساس، چهار کاروان تمتع از استان سمنان به سرزمین وحی اعزام می‌شوند که شامل دو کاروان از شاهرود، یک کاروان از دامغان و یک کاروان از سمنان و گرمسار است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان درباره جزئیات پروازها تصریح کرد: ایستگاه پروازی حجاج استان در پروازهای شبانه احتمالاً مشهد و در پروازهای روزانه تهران خواهد بود، همچنین به دلیل شرایط ایجاد شده، مدت زمان حضور حجاج در مدینه منوره افزایش یافته است.

چتری با بیان اینکه حجاج استان سمنان هفت روز و شش شب در مدینه النبی حضور خواهند داشت، افزود: هر کاروان یک مدیر همراه خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: پس از اعلام مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اعزام ۳۰ هزار زائر معادل ظرفیت ۳۰ درصدی متقاضیان، همه اقدامات اعزام زائران استان از جمله واکسیناسیون در حال انجام است.