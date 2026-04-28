۱۱۰ سری جهیزیه به زوجین تحت حمایت بهزیستی کرمانشاه اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسمی معنوی و باشکوه که به مناسبت ایام پربرکت دهه کرامت تدارک دیده شده بود، آئین اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به زوجین جوان تحت حمایت اداره‌کل بهزیستی استان کرمانشاه برگزار شد تا این تازه‌عروس و دامادها زندگی مشترک خود را با یاری نهادهای حمایتی آغاز کنند.

این مراسم ویژه با حضور مدیرکل بهزیستی استان، فرماندار کرمانشاه و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد. در این آئین، ۲۵ زوج جوان به صورت نمادین و به نمایندگی از ۱۱۰ زوجِ تحت پوشش حضور یافتند تا هدایای تأمین‌شده را دریافت نمایند. همچنین در این نشست، معاونان، کارشناسان اداره‌کل بهزیستی و جمعی از مددکاران دلسوزِ مراکز مثبت زندگی نیز به عنوان همراهان همیشگی مددجویان حضور داشتند.

با توجه به تقارن این مراسم با ایام میلاد باسعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضور خدام آستان قدس رضوی حال و هوای معنوی و متفاوتی به این جشن بخشید. در کنار برنامه اصلی اهدای جهیزیه به زوجین، جشن میلاد امام رضا (ع) نیز با اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله آئین پرچم‌گردانیِ پرچم متبرک گنبد رضوی و مدیحه‌سرایی به اجرا درآمد و در پایان، بسته‌های متبرک آستان قدس رضوی به رسم تبرک به نوعروسان و تازه‌دامادها اهدا شد.

گفتنی است، بر اساس اعلام برگزارکنندگان، جزئیات بیشتر و تکمیلی از این آئین که توسط خبرگزاری‌های مطرح استان منعکس شده است، به‌زودی از طریق همین رسانه منتشر خواهد شد.