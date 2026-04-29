تاکید ظفرقندی بر دسترسی همگانی به خدمات سلامت روان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در این پیام، تقویت خدمات روان‌شناسی در مراکز مختلف درمانی و مقابله با انگ اختلالات سلامت روان را از اولویت‌های وزارت بهداشت برشمرد و از تمامی سازمان‌ها دعوت به همکاری هماهنگ برای ارتقای سلامت روان و تاب‌آوری اجتماعی کشور نمود.

متن کامل پیام وزیر بهداشت

نهم اردیبهشت‌، مصادف با روز ملی روانشناس و مشاور است؛ به مناسبت این روز، ضمن گرامی‌داشت تلاش صادقانه و مسئولانه تمام فعالان حوزه روان‌شناسی و مشاوره، بر اهمیت جایگاه سلامت روان در نظام سلامت کشور باید تأکید کرد.

تجربه تاریخی ملت ایران در دوران دفاع مقدس نشان داد که آثار روانی جنگ و بحران‌ها از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در حوزه سلامت بر جای گذارد. در شرایط کنونی نیز، با توجه به تنش‌ها و بحران‌های فعلی، از جمله مخاطرات روانی و اجتماعی ناشی از جنگ رمضان، توجه به سلامت روان جامعه ضرورتی مبرم به شمار می‌رود و روان‌شناسان و مشاوران در این میان، به‌عنوان اعضای کلیدی تیم ملی سلامت، نقش محوری دارند.

وزارت بهداشت، در مسیر اهتمام به سلامت روان مردم، رسالت خود را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، درمانی و بازتوانی با نگاه علمی و مبتنی بر شواهد دنبال می‌کند. در این راستا، تقویت جایگاه و توسعه خدمات روان‌شناسان و مشاوران در مراکز خدمات جامع سلامت، مراکز سلامت روانی، اجتماعی جامعه‌نگر (سراج)، بیمارستان‌ها، مراکز مشاوره دانشجویی و سایر واحدهای نظام سلامت، از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه به شمار می‌رود. همچنین، مقابله با انگ اختلالات سلامت روان باید به‌عنوان یک مأموریت فرهنگی و اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد تا دسترسی همگانی به خدمات تخصصی، بدون نگرانی و تبعیض، فراهم شود.

اینجانب از تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دعوت می‌کنم تا با رویکردی هماهنگ، هم‌راستا و با محوریت وزارت بهداشت، در بازتوانی و ارتقای سلامت روان کشور مشارکت فعال داشته باشند.

بی‌تردید، تقویت بنیان‌های سلامت روان ملی، عامل افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تضمینی برای آینده‌ای آرام، سالم و پویا برای مردم ایران سربلند خواهد بود.