  1. سلامت
  2. بهداشت
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۶

تاکید ظفرقندی بر دسترسی همگانی به خدمات سلامت روان

وزیر بهداشت، به مناسبت روز ملی روانشناس و مشاور، بر نقش کلیدی این افراد در نظام سلامت به‌ ویژه در مواجهه با بحران‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در این پیام، تقویت خدمات روان‌شناسی در مراکز مختلف درمانی و مقابله با انگ اختلالات سلامت روان را از اولویت‌های وزارت بهداشت برشمرد و از تمامی سازمان‌ها دعوت به همکاری هماهنگ برای ارتقای سلامت روان و تاب‌آوری اجتماعی کشور نمود.

متن کامل پیام وزیر بهداشت

نهم اردیبهشت‌، مصادف با روز ملی روانشناس و مشاور است؛ به مناسبت این روز، ضمن گرامی‌داشت تلاش صادقانه و مسئولانه تمام فعالان حوزه روان‌شناسی و مشاوره، بر اهمیت جایگاه سلامت روان در نظام سلامت کشور باید تأکید کرد.

تجربه تاریخی ملت ایران در دوران دفاع مقدس نشان داد که آثار روانی جنگ و بحران‌ها از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در حوزه سلامت بر جای گذارد. در شرایط کنونی نیز، با توجه به تنش‌ها و بحران‌های فعلی، از جمله مخاطرات روانی و اجتماعی ناشی از جنگ رمضان، توجه به سلامت روان جامعه ضرورتی مبرم به شمار می‌رود و روان‌شناسان و مشاوران در این میان، به‌عنوان اعضای کلیدی تیم ملی سلامت، نقش محوری دارند.

وزارت بهداشت، در مسیر اهتمام به سلامت روان مردم، رسالت خود را در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه، درمانی و بازتوانی با نگاه علمی و مبتنی بر شواهد دنبال می‌کند. در این راستا، تقویت جایگاه و توسعه خدمات روان‌شناسان و مشاوران در مراکز خدمات جامع سلامت، مراکز سلامت روانی، اجتماعی جامعه‌نگر (سراج)، بیمارستان‌ها، مراکز مشاوره دانشجویی و سایر واحدهای نظام سلامت، از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه به شمار می‌رود. همچنین، مقابله با انگ اختلالات سلامت روان باید به‌عنوان یک مأموریت فرهنگی و اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد تا دسترسی همگانی به خدمات تخصصی، بدون نگرانی و تبعیض، فراهم شود.

اینجانب از تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دعوت می‌کنم تا با رویکردی هماهنگ، هم‌راستا و با محوریت وزارت بهداشت، در بازتوانی و ارتقای سلامت روان کشور مشارکت فعال داشته باشند.

بی‌تردید، تقویت بنیان‌های سلامت روان ملی، عامل افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تضمینی برای آینده‌ای آرام، سالم و پویا برای مردم ایران سربلند خواهد بود.

کد مطلب 6814630
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها