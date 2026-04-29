۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

پاکستان ۶ مسیر زمینی به سوی ایران باز کرد؛ چگونه محاصره هرمز شکسته شد

پاکستان ۶ مسیر زمینی به سوی ایران باز کرد؛ چگونه محاصره هرمز شکسته شد

پاکستان با راه‌اندازی ۶ مسیر زمینی به ایران، محاصره تجاری ناشی از تنش‌های هرمز را دور زد و مسیر جایگزین برای هزاران کانتینر گشود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت ایندیا تودی محاصره دریایی دونالد ترامپ در تنگه هرمز، همراه با حمله و توقیف کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران، جریان تجارت این کشور را به‌طور قابل‌توجهی مختل کرده و ایران را از دسترسی به تأمینات حیاتی و بازارهای جهانی محروم ساخته است. اکنون به نظر می‌رسد پاکستان با اقدامی راهبردی برای گشایش شش مسیر کلیدی زمینی، شکافی در این محاصره ایجاد کرده است.

اسلام‌آباد این مسیرها را عملیاتی کرده تا جابه‌جایی کالا به ایران را تسهیل کند و در شرایطی که بیش از ۳۰۰۰ کانتینرِ عازم ایران به‌دلیل تشدید تنش‌ها و محدودیت‌ها در خلیج فارس، به‌ویژه در بندر کراچی، متوقف شده‌اند، یک کریدور تجاری جایگزین ایجاد کند. این محموله‌ها اکنون از طریق مسیرهای زمینی هدایت می‌شوند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      این محبت و برادری پاکستان را سپاسگزاریم

