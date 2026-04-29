پاکستان ۶ مسیر زمینی به سوی ایران باز کرد؛ چگونه محاصره هرمز شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت ایندیا تودی محاصره دریایی دونالد ترامپ در تنگه هرمز، همراه با حمله و توقیف کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران، جریان تجارت این کشور را به‌طور قابل‌توجهی مختل کرده و ایران را از دسترسی به تأمینات حیاتی و بازارهای جهانی محروم ساخته است. اکنون به نظر می‌رسد پاکستان با اقدامی راهبردی برای گشایش شش مسیر کلیدی زمینی، شکافی در این محاصره ایجاد کرده است.

اسلام‌آباد این مسیرها را عملیاتی کرده تا جابه‌جایی کالا به ایران را تسهیل کند و در شرایطی که بیش از ۳۰۰۰ کانتینرِ عازم ایران به‌دلیل تشدید تنش‌ها و محدودیت‌ها در خلیج فارس، به‌ویژه در بندر کراچی، متوقف شده‌اند، یک کریدور تجاری جایگزین ایجاد کند. این محموله‌ها اکنون از طریق مسیرهای زمینی هدایت می‌شوند.