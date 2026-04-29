به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاریو، آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرد، ارتش اشغالگر به دنبال کاهش استقرار نظامیان در لبنان است چرا که بیم آن دارد این عناصر در معرض خطرات بیشتری قرار بگیرند.

وی اضافه کرد، فرماندهان ارتش به این نتیجه رسیده اند که استقرار گسترده نیروها در لبنان می تواند آنها را در معرض خطرات بیشتری قرار بدهد. وجود شکاف در آمادگی نظامی رژیم صهیونیستی نگران کننده است. محدودیت در ذخایر موشکی سامانه پیکان یکی از این شکاف ها است.

اشکنازی نسبت به ضعف صهیونیست ها مقابل حملات پهپادهای انتحاری پیشرفته حزب الله به ویژه پهپادهایی که با فیبر نوری کار می کنند هشدار داد و گفت، عدم دستیابی به یک راهکار در این خصوص می تواند پیامدهای خطرناکی در حد یک زلزله به دنبال داشته باشد.