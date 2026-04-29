بهترین فیلم هیو جکمن ساخته شد؛ ماجرای گوسفندانی که کارآگاه شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، درحالی که تقریباً هیچ‌کس انتظار نداشت «کارآگاهان گوسفند»، فیلمی محبوب از نظر منتقدان باشد، حالا این فیلم در نمایش های اولیه امتیاز ۹۶ درصد را در سایت راتن تومیتوز (بر اساس ۲۸ نقد) کسب کرده است.

نمایش این فیلم که اوایل سال ۲۰۲۴ فیلمبرداری شده، چندین بار به تأخیر افتاده و ابتدا عنوان آن «سه کیسه پر: یک فیلم کارآگاه گوسفندی» بود. آمازون/ام‌جی‌ام چندین بار تقویم اکران آن را تغییر داد و اکنون قرار است فیلم هفته آینده به عنوان رقیبی برای «مورتال کامبت ۲» اکران شود.

اکنون درباره پروژه‌ای که روی کاغذ به نظر می‌رسید کاملا بازیگوشانه باشد، به عنوان «به‌طور غیرمنتظره‌ای هوشمندانه» و «به بهترین شکل ممکن پیچیده از نظر احساسی» توصیف می‌شود. این فیلم در حال حاضر بالاترین امتیاز را در کارنامه هیو جکمن دارد و بالاتر از «آموزش بد» (۹۴ درصد) و «لوگان» (۹۳ درصد) جای گرفته است.

با هیچ منطق سینمایی شناخته‌شده‌ای، سوژه فیلم نباید به تنهایی چنین استقبالی را به خود جلب کند. در این فیلم اقتباسی که بر اساس رمان «سه کیسه پر» نوشته لئونی سوان در سال ۲۰۰۵ ساخته شده، هیو جکمن نقش جورج هاردی را بازی می‌کند؛ چوپانی که رمان‌های کارآگاهی را برای گوسفندانش می‌خواند بدون اینکه متوجه باشد که آنها او را می‌فهمند و وقتی جسد چوپان پیدا می‌شود زمانی است که گله شروع به تحقیق در مورد قتل در دره روستایی خود می‌کند.

صداپیشگان فیلم شامل جولیا لوئیس-دریفوس، برایان کرانستون، پاتریک استوارت، کریس اودوود، رجینا هال، بلا رمزی، برت گلدشتاین و ریس داربی هستند که در نقش گوسفندان حرف زده اند.

کارگردان کایل بالدا پس از مدت‌ها کار در انیمیشن‌های موفقی مانند «من نفرت‌انگیز ۳» و «مینیون‌ها: ظهور گرو»، اولین فیلم لایو اکشن خود را می‌سازد. فیلمنامه توسط کریگ مازین، که بیشتر به عنوان سازنده سریال «آخرین ما» شناخته می‌شود، نوشته شده است.