به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه ریاست جمهوری این کشور برای سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی معتقد است که در شرایط بحران کنونی انرژی و در بحبوحه تقویت همکاری روسیه و چین در بخش‌های نفت و گاز، گزینه‌های اتحادیه اروپا و انگلیس در حوزه انرژی بدتر شده است و این گزینه ها برای آنها مقرون به صرفه نیستند.

جنگ اوکراین و جنگ علیه ایران به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.