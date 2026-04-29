بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: بارش‌های گزارش شده مربوط به ساعت ۱۲:۳۰ روز ۶ اردیبهشت ماه تا ۰۹:۳۰ امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه بوده است.

وی با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان طی ۶۹ ساعت گذشته در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۲۹.۶ میلی‌متر، بروجرد ۱۹.۹ میلی‌متر، کوهدشت ۲۶.۹ میلی‌متر، الیگودرز ۳ میلی‌متر، پلدختر ۲۹.۷ میلی‌متر، دورود ۱۶ میلی‌متر، الشتر ۶۵.۲ میلی‌متر، نورآباد ۳۷.۷ میلی‌متر و ازنا ۵.۴ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان میزان بارندگی‌ها را در رومشکان ۳۴.۴ میلی‌متر، سراب دوره ۲۵.۱ میلی‌متر، معمولان ۲۳ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۲۵.۷ میلی‌متر، «سیلاخور» ۲۱.۸ میلی‌متر، سپیددشت ۳۳.۲ میلی‌متر، «ریمله» ۴۵.۸ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۲۶ میلی‌متر اعلام کرد.

مرادپور میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی را ۲۷.۶ میلی‌متر عنوان کرد.