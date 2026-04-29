برگزاری جلسه کابینه امنیتی اسرائیل درباره ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، رسانه های رژیم صهیونیستی از جلسه امروز کابینه امنیتی این رژیم خبر دادند.

این جلسه با هدف بررسی آخرین تحولات مربوط به جنگ علیه ایران و لبنان تشکیل می‌شود.

این در حالی است که پیش از این وبگاه روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان جلسه محاکمه امروز خود در پرونده‌های فساد اعلام کرده بود که باید برای انجام یک تماس تلفنی به مقر وزارت جنگ برود.

این در حالی است که قاضی پیش‌تر درخواست او برای به تعویق انداختن زمان آغاز جلسه محاکمه از ساعت ۹:۳۰ به ۱۲:۳۰ را رد کرده بود، اما با خروج موقت او به سمت مقر وزارت جنگ موافقت کرد.