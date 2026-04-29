برگزاری اولین جلسه شورای عالی حوزه علمیه فارس

به گزارش خبرگزاری مهر؛ اولین جلسه شورای عالی حوزه علمیه فارس در سال ۱۴۰۵ با حضور آیت الله لطف اله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در دفتر مدیریت حوزه علمیه فارس تشکیل شد.
در این نشست معاونان تبلیغ و پژوهش مدیریت حوزه علمیه فارس، گزارشی از عملکرد یکساله خود را به اعضای شورای عالی ارائه کردند.
در ادامه جلسه، اعضای شورا بر ضرورت اجرای یک نظرسنجی جامع از وضعیت روحانیون شاغل در آموزش و پرورش که بهصورت رسمی استخدام شدهاند، تأکید کردند.
همچنین تقویت و حمایت از فعالیتهای پژوهشی معاونت پژوهش حوزه علمیه فارس بهعنوان یکی از اولویتهای سال پیشرو مورد توجه قرار گرفت.
