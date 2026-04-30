ثبت ۸۰۰ سازش در ستاد صبر و داوری دادگستری همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری استان همدان اعلام کرد: معاونت حل اختلاف دادگستری استان همدان در سال گذشته با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، گامی بلند در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی برداشت و در این راستا، در مجموع سه هزار و ۶۴۰ پرونده قضایی با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز، به ستادهای صبر، داوری و میانجی‌گری استان ارجاع شد.

یکی از اقدامات مهم این معاونت، استقرار هیئت‌های صلح در بطن جامعه، به‌ویژه در مساجد و ادارات بوده که این اقدام با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به سازوکارهای صلح و جلوگیری از ورود اختلافات به فرآیندهای قضایی پرهزینه صورت پذیرفت.

نتایج این رویکرد، چشمگیر بوده است؛ به‌طوری‌که تنها در حوزه ستاد صبر، با تلاش اعضای هیئت‌های صلح، ۸۰۰ پرونده با موفقیت به سازش قطعی ختم شده‌ است و این آمار، اثربخشی بالای الگوی «صلح در جامعه» و استقبال مردم از حل اختلافات به شیوه‌های دوستانه را نمایان می‌سازد.

بیش از ۶۳۰ فقره پرونده در این دو حوزه داوری و میانجی گری مورد رسیدگی قرار گرفته که نشان‌دهنده اعتماد روزافزون مردم به شیوه‌های جایگزین حل اختلاف است.

معاونت حل اختلاف همدان با برگزاری همایش‌های تخصصی، افتتاح کانون داوری و جذب داوران و میانجی‌گران مجرب، در صدد توسعه فرهنگ داوری و ارتقای سطح مهارت فعالان این عرصه است. در حال حاضر، استان همدان از ۹۱ داور فعال و ۶۰ میانجی‌گر بهره می‌برد که نقش بسزایی در تحقق اهداف قضایی استان ایفا می‌کنند.

شعبه ۱۴ دادیاری به عنوان یکی از فعال‌ترین واحدها میانجی‌گر، بیشترین همت را در ارجاع پرونده‌ها به میانجی‌گری داشته و نقش مؤثری در استفاده از ظرفیت میانجی‌گران برای حل و فصل اختلافات ایفا نموده است.