بازگشایی محور گنجنامه–تویسرکان؛ ۶۳ هزار مترمکعب برفروبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی پنجشنبه در جمع خبرنگاران از بازگشایی محور فرعی گنجنامه–تویسرکان خبر داد و اظهار کرد: با تلاش راهداران شهرستانهای همدان و تویسرکان و اجرای عملیات گسترده برفروبی به حجم بیش از ۶۳ هزار مترمکعب، این مسیر پس از هفتهها تلاش بازگشایی شد.
وی ادامه داد: عملیات بازگشایی این محور از اواسط فروردینماه سال جاری با بهکارگیری ۱۵ نیروی راهدار و ۷ دستگاه ماشینآلات راهداری از شهرستانهای همدان و تویسرکان آغاز شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان افزود: حجم بالای انباشت برف و همچنین ریزش سنگ در طول مسیر، روند اجرای عملیات را با دشواریهایی همراه کرده بود، اما با تلاش مستمر راهداران، مسیر برای تردد بازگشایی شد.
وی با اشاره به اقدامات تکمیلی برای تأمین ایمنی محور گنجنامه–تویسرکان بیان کرد: بهمنظور فراهمسازی شرایط تردد ایمن کاربران جادهای، اقداماتی از جمله لقگیری سنگها، ترانشهبرداری، لکهگیری و چالهگیری آسفالت، هدایت روانآبها به خارج از سطح جاده، نصب و تعمیر تابلوها و گاردریلهای آسیبدیده، خطکشی و خاکریزی نقاط پرتگاهی در دستور کار قرار گرفته است که هماکنون توسط گروههای راهداری در حال انجام است.
پرورشی تأکید کرد: ماشینآلات و نیروهای راهداری تا زمان ایمنسازی کامل محور در منطقه مستقر خواهند بود و ضمن پایش مستمر وضعیت تردد، در صورت بروز ریزش سنگ، ریزش مجدد برف یا آبشستگی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام خواهند کرد.
