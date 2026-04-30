۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

پیش‌بینی بارش‌های رگباری در ارتفاعات کوهرنگ

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: احتمال وقوع بارش‌های پراکنده برای امروز بعدازظهر در ارتفاعات شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز در بیشتر ساعات آسمانی صاف را در استان مشاهده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در ساعات بعدازظهر گاهی مواقع شاهد افزایش ابر و وزش باد هستیم و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده برای امروز بعدازظهر در ارتفاعات شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: همچنین در بعدازظهرها احتمال وزش باد شدید در سطح استان وجود دارد.

نوروزی افزود: برای روز جمعه و شنبه در بیشتر ساعات آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود و ممکن است غبار رقیقی هم شاهد باشیم.

