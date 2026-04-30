معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز در بیشتر ساعات آسمانی صاف را در استان مشاهده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در ساعات بعدازظهر گاهی مواقع شاهد افزایش ابر و وزش باد هستیم و احتمال وقوع بارشهای پراکنده برای امروز بعدازظهر در ارتفاعات شهرستان کوهرنگ وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: همچنین در بعدازظهرها احتمال وزش باد شدید در سطح استان وجود دارد.
نوروزی افزود: برای روز جمعه و شنبه در بیشتر ساعات آسمانی صاف پیشبینی میشود و ممکن است غبار رقیقی هم شاهد باشیم.
