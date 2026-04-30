به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دفاع مدنی در جنوب لبنان اعلام کرد: آمار اولیه حاکی از آن است که در حملات رژیم صهیونیستی به شهرهای جبشیت، تول و هاروف در جنوب لبنان هشت نفر شهید شده‌اند.

از سوی دیگر، حزب الله لبنان اعلام کرد که پهپاد رژیم صهیونیستی از نوع هرمس ۴۵۰ را در شهر نبطیه با استفاده از موشک زمین به هوا سرنگون کرده است.

امروز، رژیم صهیونیستی در سایه نقض آتش بس و سوءاستفاده از سکوت جامعه بین‌الملل در قبال جنایات این رژیم، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی در سایه تداوم نقض آتش بس لبنان، شهرهای زوطر الشرقیه، یحمرالشقیف و بیت الصیاد در جنوب این کشور را گلوله باران کرد.

پیشتر، الجزیره در گزارش دیگری نوشته بود که رژیم صهیونیستی شهرهای حاریص، بیت یاحون و الغندوریه را هدف قرار داده است.

حزب‌الله لبنان نیز در پاسخ به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی، مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد.

در پی شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله لبنان در پاسخ به نقض آتش بس، آژیر خطر در ۱۵ نقطه در الجلیل غربی به صدا درآمد.

رسانه‌های عبری اعلام کردند که پس از اصابت مستقیم موشک به شومیرا در الجلیل غربی، یک خودروی زرهی ارتش رژیم اشغالگر دچار آتش سوزی شد.

رژیم صهیونیستی به صورت روزانه با نقض آتش بس، به مناطق جنوبی لبنان حمله می کند. حزب الله نیز این حملات را بی پاسخ نگذاشته و اعلام کرده تا زمانی که نظامیان این رژیم خاک لبنان را ترک نکنند شمال سرزمین های اشغالی برای صهیونیست ها امن نخواهد بود.