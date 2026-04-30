رویترز: اختلاف دیرینه عربستان و امارات علنی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد، تصمیم امارات مبنی بر خروج از اوپک و اوپک پلاس باعث شد اختلافات میان ابوظبی و ریاض طی سال های گذشته، علنی شود.

در این گزارش آمده است، تصمیم مذکور به مثابه یک گسست استراتژیک در سیستم مدیریت نفت به رهبری ریاض، به عنوان بخشی از تغییر شکل موازنه قدرت به دلیل جنگ علیه ایران، محسوب می‌شود.

رویترز به نقل از تحلیلگران سیاسی نوشت، خروج از اوپک و اوپک پلاس بیشتر از یک درگیری صرف در خصوص سهمیه تولید نفت در اوپک است. این اقدام بخشی از یک شکاف عمیق تر در روابط با عربستان به شمار می رود به طوری که امارات ترجیح می دهد مستقل از ریاض عمل کرده و از نفت به عنوان ابزاری در این خصوص استفاده کند.

در این گزارش آمده است، این جدایی مرزهای سیاسی را درنوردیده و به ماهیت روابط شخصی و راهبردی میان رئیس امارات و ولی عهد عربستان می رسد.