پوتین ترامپ را به رژه روز پیروزی روسیه دعوت نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین درباره تماس تلفنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت: سطح تنشها و درگیریها در جهان بالاست و تماس تلفنی پوتین و ترامپ بهتنهایی نمیتواند اوضاع جهان را بهبود ببخشد.
وی با بیان اینکه پوتین، ترامپ را به رژه ۹ مه در مسکو دعوت نکرده است، افزود: پوتین و ترامپ در جریان گفتوگو بر ادامه میانجیگری برای حلوفصل درگیریها توافق کردند، اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست.
سخنگوی کرملین درباره آتش بس موقت بین کییف و مسکو نیز گفت: زمان آتشبس جدید در منطقه عملیات نظامی ویژه مربوط به روز پیروزی است و درباره اینکه در چه ساعتی اجرایی شود، رئیسجمهور تصمیم خواهد گرفت. پوتین هنوز درباره ساعات دقیق آتشبس در منطقه عملیات نظامی ویژه به مناسبت روز پیروزی تصمیمی نگرفته است. مسکو تاکنون واکنشی از سوی کییف نسبت به ابتکار اعلامشده درباره آمادگی برای آتشبس به مناسبت روز پیروزی دریافت نکرده است.
