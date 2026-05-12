تفاهم‌ ایران و ترکیه برای ساخت مدرسه شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر آکاراس؛ رئیس اتحادیه علمای اهلبیت، موسی گونش؛ رئیس جمعیت خیریه بینالمللی کوثر استانبول و جمعی از فعالان فرهنگی ترکی در نشست مشترک با علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش از آمادگی برای امضای تفاهمنامه و مشارکت در ساخت مدرسهای به نام شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب خبر دادند؛ اقدامی که به گفته آنان نماد همبستگی مردم ترکیه با ملت ایران، یادمانی ماندگار از مظلومیت کودکان شهید این حادثه و نشانهای از همراهی مردم ترکیه با جمهوری اسلامی ایران در جنگ اخیر خواهد بود.
غدیر آکاراس، رئیس اتحادیه علمای اهلبیت ترکیه و مدیر کانال ۱۴ ترکیه، در این نشست با ابلاغ سلام و همدردی مردم ترکیه، شهادت فرماندهان، مردم و شهدای راه اسلام و انقلاب اسلامی را تسلیت گفت و با اشاره به شهادت برادر وزیر آموزش و پرورش در جنگ ۱۲ روزه، برای همه شهدا طلب علو درجات کرد.
وی هدف حضور هیئت ترکیهای را اعلام همدلی، همافزایی با ملت ایران، حمایت از نظام جمهوری اسلامی و تأکید بر استمرار پیوندهای عمیق میان دو ملت عنوان کرد و گفت: مردم ترکیه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کنار مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایستادند.
آکاراس با اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و برادری میان ایران و ترکیه، افزود: این روابط عمیق باید در آینده نیز حفظ و تقویت شود.
رئیس اتحادیه علمای اهلبیت ترکیه با معرفی اعضای هیئت همراه، گفت: این جمع از علمای برجسته، مدیران مؤسسات فرهنگی و دینی و فعالان رسانهای ترکیه تشکیل شده است که در شهرهای مختلف این کشور فعالیت دارند و در جبهه مقاومت در لبنان، یمن و دیگر کشورها نیز حضور فعال دارند.
وی با تأکید بر نقش مجموعه شیعیان ترکیه در حفظ وحدت میان اهل سنت و شیعه، اظهار کرد: این مجموعه در تبیین معارف اهلبیت(ع)، ترویج گفتمان مقاومت و حمایت از آرمانهای جمهوری اسلامی نقش مؤثری ایفا کرده است.
آکاراس در ادامه درباره ظرفیت رسانهای این مجموعه، گفت: شبکه ۱۴ ترکیه در آذربایجان، گرجستان، نخجوان و کشورهای اروپایی ترکزبان مخاطبان گستردهای دارد و به صدای جبهه مقاومت در میان رسانههای ترکزبان تبدیل شده است؛ بهگونهای که در میان حدود ۵۰۰ شبکه فعال ، نمایندگی رسانهای جبهه مقاومت را بر عهده داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بمباران مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت دانشآموزان این مدرسه، این حادثه را «جانسوز برای بشریت» توصیف کرد و گفت: این جنایت موجب بیداری افکار عمومی و ملتها شد.
آکاراس افزود: در روز سوم جنگ، در ترکیه اعلام شد که برای ابراز همدلی و همکاری مردم ترکیه با مردم ایران، ساخت مدرسهای به نام دانشآموزان شهید شجره طیبه میناب بر عهده گرفته خواهد شد و این موضوع در شبکهها و فضای مجازی ترکیه بازتاب یافت.
در ادامه این نشست، موسی گونش؛ رئیس جمعیت خیریه بینالمللی کوثر استانبول، با اشاره به تأثیر عمیق شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب بر افکار عمومی منطقه و جهان، گفت: نخستین نقطهای که در آغاز جنگ هدف قرار گرفت، نماد حقانیت و مظلومیت ایران بود و خون این کودکان هم در پیروزی این جنگ و هم در شکلگیری افکار عمومی بینالمللی تأثیرگذار بود.
وی افزود: از همان روزهای نخست مردم ترکیه به صورت خودجوش خواستار آن شدند که کمک مؤثری در حمایت از مردم ایران انجام شود و به همین دلیل ساخت مدرسه به نام شهدای دانشآموز میناب به عنوان بهترین و ماندگارترین نماد انتخاب شد.
گونش گفت: این تصمیم پس از هماهنگی با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول و ارتباط با مسئولان مربوطه اتخاذ شد تا از سوی شیعیان ترکیه و دوستداران انقلاب اسلامی، یادبودی ماندگار از شهدای دانشآموز میناب در ایران باقی بماند.
رئیس جمعیت خیریه بینالمللی کوثر استانبول تصریح کرد: پس از اعلام عمومی این موضوع در شبکه ۱۴ و فضای مجازی، کمکهای مردمی با سرعت آغاز شد و علاوه بر جمعآوری کمکهای مالی از طریق حسابهای بانکی، بازارچههای خیریه نیز برگزار شد.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم، افزود: در مدت حدود یک هفته، میزان کمکهای جمعآوریشده به رقمی رسید که اعلام شده بود برای ساخت مدرسه در میناب مورد نیاز است؛ بهگونهای که زنان حتی طلا، گوشواره و زیورآلات خود را برای مشارکت در این اقدام فرهنگی و انسانی اهدا کردند.
گونش، با تأکید بر ضرورت ورود به مرحله اجرایی، گفت: اکنون لازم است با معرفی نماینده مشخص از سوی دستگاههای مسئول، هماهنگیهای تخصصی انجام شود، تفاهمنامه به امضا برسد و سازوکار اجرای پروژه و زمان آغاز عملیات اجرایی مشخص شود.
وی همچنین با اشاره به برخی پیگیریهای بعدی درباره وضعیت مدرسه شجره طیبه و طرح ساخت مدارس جدید در شهرستان میناب، گفت: هدف اصلی این است که این اقدام به عنوان نماد همکاری مردم ترکیه و مردم ایران و یادبودی ماندگار از شهدای دانشآموز این حادثه حفظ شود.
رئیس جمعیت خیریه بینالمللی کوثر استانبول با اشاره به سوابق این مؤسسه در فعالیتهای بینالمللی، گفت: مؤسسه کوثر در سالهای گذشته در یمن در حوزه بازسازی بخشهایی از بیمارستانها، راهاندازی نانوایی و داروخانه و همچنین در غزه در عرصههای امدادی و اجتماعی فعالیت داشته است.
وی تصریح کرد: مؤسسه کوثر در این پروژه نقش واسطه و هماهنگکننده را بر عهده دارد و بخش اصلی حمایتها از سوی علمای حاضر در این نشست، مؤسسات شیعی فعال در ترکیه و همچنین شبکه همکاران کوثر در اروپا تأمین شده است.
در پایان، دو طرف تأکید کردند: ساخت مدرسهای به نام شهدای دانشآموز شجره طیبه میناب باید به عنوان اثری ماندگار باقی بماند؛ اقدامی که نشان میدهد مردم ترکیه، بهویژه شیعیان این کشور، کنار جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران ایستادهاند.
