افتتاح فاز اول نخستین مجتمع نیروگاه های خورشیدی کشور در شمال کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان درمراسم افتتاح فاز اول مجتمع نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی مشاهیر نیرو جنوب در بخش چترود، با تأکید بر اینکه میراثداری گذشتگان و امانتداری آیندگان را وظیفه خود میدانیم، گفت: تخریب زمین، برداشت نادرست از منابع آبی و استفاده از انرژیهای ناپاک، مصداق بارز «حقالناس» در حق مردم و نسلهای آینده است و توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست و انرژیهای تجدیدپذیر محقق نخواهد شد.
علی اصغر ذاکر هرندی، افزود: این پروژه گامی مؤثر در جهت تحقق سیاستهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و تأمین پایدار برق مطابق با برنامه هفتم توسعه ارزیابی میشود.
وی با اشاره به عقبماندگی کشور در دهه اخیر نسبت به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، ادامه داد: یکی از زمینههای توسعه در کشورهای پیشرفته و اصولی که در برنامههای پنجم و ششم و در ادامه آن برنامه هفتم بحث توسعه است.
معاون عمرانی استاندار کرمان با ابراز تأسف از عملکرد ضعیف استان کرمان در سالهای گذشته، اظهارکرد: در سال قبل تنها ۶۳ مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه وارد شد، اما مصمم هستیم با هم افزایی دستگاههای مربوطه افق ۶۵۰ مگاواتی را در سال ۱۴۰۵ محقق کنیم.
ذاکر هرندی، خطاب به سرمایهگذاران تصریح کرد: فرش قرمز برای سرمایهگذاری با ۲ هدف خروج از بحران و تهدیدهای دشمن و زمینهسازی برای توسعه کشور طبق برنامه هفتم توسعه، پهن شده است.
وی با اعلام حمایت دولت و همکاری تعدادی از بانکها از پروژههای خورشیدی، از مصوبه استان کرمان مبنی بر خلع ید از اراضی راکد بیش از ۶ ماه خبر داد و تأکید کرد: فنسکشی به تنهایی ملاک پیشرفت فیزیکی محسوب نمیشود و در صورت عدم اقدام، مجوز زمینها بهصورت یکطرفه باطل خواهد شد.
ظرفیت تولید برق خورشیدی در شمال کرمان به ۶۵ مگاوات رسید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان نیز در این مراسم گفت: استفاده از ظرفیتهای انرژی خورشیدی مؤثرترین راهکار برای مدیریت ناترازی انرژی در کشور است و استان کرمان با قرار گرفتن در «ذوزنقه طلایی انرژی خورشیدی» ظرفیت کم نظیری در این حوزه دارد.
عبدالوحید مهدوی نیا، با اشاره به موقعیت ممتاز اقلیمی کرمان افزود: در استان کرمان به ازای هر متر مربع بیش از ۵ کیلووات ساعت انرژی خورشیدی قابل استحصال داریم، در حالیکه این عدد در آلمان حدود ۲.۳ کیلووات است.
وی اظهار داشت: با افتتاح نیروگاه جدید و طرحهای پیشین، ظرفیت تولید برق از انرژی خورشیدی در شمال استان کرمان به ۶۵ مگاوات رسیده است و این طرح با استفاده از مدل نوین مجتمع نیروگاهی اجرا میشود که در کشور نمونههای محدودی دارد و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان با بیان اینکه در مدل مجتمع نیروگاهی، افراد میتوانند متناسب با توان مالی خود در احداث نیروگاههای خورشیدی مشارکت کنند تصریح کرد: سرمایهگذاران بر اساس ظرفیت دلخواه، مثلاً ۵۰، ۱۰۰ یا ۵۰۰ کیلووات، سهامدار نیروگاهی میشوند که ظرفیت کل آن بین یک تا سه مگاوات است.
مهدوی نیا، گفت: زمین و زیرساختها از سوی شرکت فراهم میشود و تمامی امور در قالب یک پرونده واحد پیگیری خواهد شد که موجب تسریع فرآیندها و کاهش هزینهها میشود.
وی با تأکید بر اینکه دو بخش صنعت و کشاورزی در استان کرمان نیاز جدی به تأمین انرژی پایدار دارند، افزود: در صورت مشارکت کشاورزان در احداث نیروگاههای خورشیدی و تأمین ۸۰ درصد دیماند مصرفیشان از انرژی پاک، علاوه بر سود بالاتر، از محدودیتها و مدیریت بار نیز معاف میشوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان، افزود: شرکت توزیع این آمادگی را دارد که ظرف حداکثر یک هفته زمین و مجوزهای لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
مهدوینیا، درباره برنامه توسعه نیروگاههای خورشیدی شمال استان کرمان گفت: در دو ماه آینده، ۴۵ مگاوات دیگر به ظرفیت فعلی افزوده خواهد شد و میزان تولید به ۱۱۰ مگاوات میرسد.
وی افزود: هدفگذاری امسال دستیابی به حداقل ۶۵۰ مگاوات و حرکت به سمت تحقق برنامه هزار مگاواتی استاندار کرمان است.
سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد تومانی برای تولید برق
سرمایه گذار این پروژه نیز گفت: این مجتمع نیروگاه های خورشیدی، اولین نیروگاهی است که در سطح کشور به صورت مجتمع احداث شده است.
ایمان احمدی، افزود: یکی از محاسن بزرگ مجتمع های نیروگاهی خورشیدی این است که هزینه بهره برداری و سرمایه گذاری اعم از خط برق، پست ها، راه و هزینه زمین بین اعضا تقسیم و کاهش پیدا می کند که این باعث می شود سرمایه گذاری برای سرمایه گذار جذاب تر و زودتر به بازدهی برسد.
وی تصریح کرد: در این مجتمع نیروگاهی خورشیدی با تعداد ۸ سرمایه گذار در مجموع ۲ مگاوات در سه هکتار زمین را تحت پوشش نیروگاه خورشیدی داریم که فاز نخست آن با ۹۰۰ کیلووات و سرمایه گذاری ۲۸۰ میلیارد ریالی افتتاح و فاز دوم آن با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد ریال، ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که پیش بینی می شود ظرف سه ماه آینده به مدار متصل شود.
احمدی، افزود: کل سرمایه گذاری در این نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ میلیارد ریال است که ۲ مگاوات پنل، بیش از ۱۸ اینورتر، ۷۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلو ولت و ۷ پست توزیع هوایی داریم.
