به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رسولی عصر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت سپهبد شهید محمد پاکپور گفت: این فرمانده برجسته با حدود پنج دهه حضور مستمر در عرصههای دفاعی و امنیتی، نمونهای کمنظیر از شجاعت، تدبیر و مسئولیتپذیری بود و نام او بهعنوان «فرمانده دلها» در یاد و خاطر رزمندگان مانده است.
جانشین سپاه روحالله استان مرکزی با اشاره به نقشآفرینی مؤثر شهید پاکپور افزود: تلاشهای این فرمانده در مسیر حفظ امنیت و آرامش مردم، جایگاه ویژهای برای او در میان نیروهای مقاومت و جامعه ایجاد کرده بود و بسیاری از افراد از او بهعنوان یکی از چهرههای اثرگذار در حوزه دفاعی یاد میکنند.
رسولی ادامه داد: شهید پاکپور در تمام سالهای فعالیت خود از میدانهای سخت دور نشد و در خط مقدم، همراه نیروهایش حضور مییافت. روحیه خستگیناپذیر، مسئولیتپذیری و نگاه الهی او باعث میشد در شرایط دشوار نیز بتواند گرهگشایی و مدیریت مؤثر داشته باشد.
وی افزود: ویژگیهایی مانند خلاقیت، ابتکار، شجاعت و همراهی نزدیک با نیروها از نکات برجسته شخصیت مدیریتی این فرمانده بود، ویژگیهایی که حضور او را به عاملی مهم برای تقویت روحیه رزمندگان و ناکامماندن تهدیدها تبدیل میکرد.
جانشین سپاه روحالله استان مرکزی با اشاره به ابعاد اخلاقی شخصیت شهید پاکپور گفت: نگاه مبتنی بر تقوا و اخلاص او در رفتار و مدیریت، موجب شد احترام و محبت ویژهای میان مردم و همرزمانش نسبت به او شکل بگیرد.
رسولی برگزاری نخستین یادواره این شهید در پالایشگاه شازند را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این مراسم فرصتی برای یادآوری خدمات چنین فرماندهانی و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه است.
