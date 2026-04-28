به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت دنیس اکرت در آستانه اردوی تیم ملی فوتبال ایران قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از پروندههای مبهم و چندلایه تبدیل شده است.
این بازیکن که پیشتر بهعنوان یکی از گزینههای تقویت خط حمله مطرح شده بود، هنوز موفق نشده موانع اداری و پزشکی لازم برای حضور رسمی در ترکیب تیم ملی را پشت سر بگذارد.
مهمترین چالش اکرت در حال حاضر، به روند تأیید شرایط او در فیفا مربوط میشود. خبرنگار مهر، کسب اطلاع کرد موضوع مربوط به بررسی وضعیت ژنتیکی و مدارک مرتبط با واجد شرایط بودن این بازیکن همچنان در جریان است و تا این لحظه هیچ تأیید نهایی از سوی این نهاد صادر نشده است. این در حالی است که نبود پاسخ قطعی، عملاً برنامهریزی برای دعوت او به اردو را با تردید مواجه کرده است.
از سوی دیگر در بخش پزشکی نیز تحول تازهای در پرونده این مهاجم دیده نمیشود. گزارشها حاکی از آن است که وضعیت جسمانی او هنوز به شرایط ایدهآل بازنگشته و همین موضوع باعث شده کادر فنی باشگاهش با احتیاط بیشتری از او استفاده کند.
در همین راستا مصدومیت اخیر اکرت مزید بر علت شده تا او چند بازی اخیر تیمش را از روی نیمکت دنبال کند. پیشبینیها نشان میدهد که این بازیکن احتمالاً تنها در هفته پایانی رقابتها شانس حضور در میدان را خواهد داشت. فرصتی محدود که میتواند نقش مهمی در ارزیابی نهایی وضعیت فنی و بدنیاش ایفا کند.
مجموع این عوامل باعث شده چشمانداز حضور دنیس اکرت در اردوی پیشروی تیم ملی ایران، در هالهای از ابهام قرار بگیرد؛ ابهامی که نهتنها به مسائل اداری در فیفا گره خورده، بلکه به شرایط جسمانی این بازیکن نیز وابسته است.
