به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنانی در فلوریدا با اشاره به سرقت نفتکش‌های ایرانی توسط پنتاگون اعتراف کرد: ما کشتی و محموله و نفت را تصرف کردیم؛ این تجارتی بسیار سودآور است. ما مثل دزدان دریایی هستیم.

ارتش آمریکا تاکنون چندین کشتی تجاری و نفنتکش ایرانی را به سرقت برده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده که این اقدامات واشنگتن بی پاسخ نخواهد ماند.

پنتاگون سابقه طولانی در دزدی دریایی دارد و پیشتر نیز چندین نفتکش ونزوئلا را در آب های بین المللی ربوده بود.

اعتراف ترامپ به دزدی دریایی یا حتی ارتکاب جنایت جنگی علیه یک تمدن حاکی از آن است که دیگر مقامات آمریکایی حتی در حد شعار و لفاظی نیز به ارزش های اخلاقی پایبند نیستند.