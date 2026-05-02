۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۵

اعتراف ترامپ؛ مثل دزدان دریایی اقدام می‌کنیم

رئیس جمهور تروریست آمریکا اعتراف کرد که مثل دزدان دریایی به کشتی‌های تجاری ایران حمله می‌کند و آن را تجارتی سودآور می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنانی در فلوریدا با اشاره به سرقت نفتکش‌های ایرانی توسط پنتاگون اعتراف کرد: ما کشتی و محموله و نفت را تصرف کردیم؛ این تجارتی بسیار سودآور است. ما مثل دزدان دریایی هستیم.

ارتش آمریکا تاکنون چندین کشتی تجاری و نفنتکش ایرانی را به سرقت برده است. جمهوری اسلامی اعلام کرده که این اقدامات واشنگتن بی پاسخ نخواهد ماند.

پنتاگون سابقه طولانی در دزدی دریایی دارد و پیشتر نیز چندین نفتکش ونزوئلا را در آب های بین المللی ربوده بود.

اعتراف ترامپ به دزدی دریایی یا حتی ارتکاب جنایت جنگی علیه یک تمدن حاکی از آن است که دیگر مقامات آمریکایی حتی در حد شعار و لفاظی نیز به ارزش های اخلاقی پایبند نیستند.

    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      اینجور کارها غیر اخلاقیه
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      تو یه اشغال کثافتی که لنگه نداری
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      مردم آمریکا متأسفانه هم مشکل روانی دارند که به یک جنایتکار جنگی و یک تروریست رای دادن چرا؟
    • صادق IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      فردی مانندترامپ وقتی ازطریق نظامی شکست سختی ازایرانیان خوردونتوانست غلطی کنداکنون به دزدی وراهزنی روآورده اماترامپ خبیث بداندایرانیان تلافی خواهندکردوپوزه کج وکوله اش رابه خاک میمالند
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا جنایتکار مرتکب جنایتکار جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید فوری و سریع در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.
      • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      דולت וحشی آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود. وزیر جنگ آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دیوان بین‌المللی دادگستری محاکمه و مجازات شود.

