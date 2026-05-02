به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد نبی شهیکی، در نشست هم اندیشی هیئت رئیسه دانشگاه رازی کرمانشاه، باتاکید براینکه دانشگاه‌ها باید در سمت توسعه فناوری حرکت کنند، اظهار کرد: امروزه دانشگاه‌های کلاسیک دیگر نه دانشگاه‌هایی جذاب برای نسل جدید هستند و نه اینکه می‌توانند در راستای نیازها و چالش‌های کشور کمک کننده باشند.

وی با بیان اینکه فاصله معناداری بین نیازهای کشور و مدل کنونی دانشگاه‌ها وجود دارد، افزود: زمانی بخش زیادی از نیروهایی که دانشگاه‌های ما تربیت می‌کردند، جذب بدنه دولت می‌شدند، اما در شرایط فعلی باید بپذیریم دانشجویی که به عنوان محصول خروجی دانشگاه است، دیگر به کیفیت قبل نیست، چراکه نیاز امروز جامعه بسیار متفاوت است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: یکی از اشتباه‌های بزرگی که در گذشته در سیاست‌ها و راهبردهای آموزش عالی کشور داشتیم این بود که فکر می‌کردیم هر نهادی را که در دل دانشگاه ایجاد کنیم، یک اتفاق خوب را در دانشگاه رقم می‌زند، به همین دلیل طی دو دهه گذشته از مرکز کارآفرینی گرفته تا مرکز نوآوری، مرکز رشد، پردیس فناوری، پارک علم و فناوری را در دانشگاه‌ها بوجود آوردند و اینگونه تصور می‌شد که با وجود این نهادهای متنوع، دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه نسل سه و چهار پیش می‌روند، درحالی که بعدها هرکدام به یک جزیره جداگانه تبدیل شدند و هیچ اتصال سیستماتیک و پیوندی بین آنها شکل نگرفت.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم به سمت دانشگاه نسل سه و چهار برویم باید یکپارچگی بین زنجیره آموزش، پژوهش و فناوری بوجود بیاوریم و جریان آموزش به بخش نهایی که فناوری است، گره بخورد. در حال حاضر دانشجویانی را تربیت می‌کنیم که چندان نمی‌توانند برون‌داد موثری در اکوسیستم فناوری و نوآوری دانشگاه داشته باشند، به همین دلیل به واسطه عدم این نقش آفرینی دانشجویان، در زیست بوم برخی از دانشگاه‌ها نه مرکز رشد، نه پارک علم و فناوری و نه پردیس فناوری پویایی شکل نگرفته است.

شهیکی با بیان اینکه کارکرد و شرح وظایف بسیاری از نهادهایی که ایجاد شده یکی است، عنوان کرد: اگر بخواهیم دانشگاه‌ها در حوزه فناوری چابک، موثر و همگرا باشند، باید یک بازآفرینی نهادی را شکل دهیم و این نهادها را باهم ادغام کنیم.

وی افزود: در همین راستا چند پروژه را در سطح کشور برای ساماندهی این نهادها در دستور کار قرار داده‌ایم و در گام اول سه دانشگاه شامل دانشگاه مشهد، امبیرکبیر تهران و گیلان را به عنوان پایلوت ملی در نظر گرفتیم تا یک بازآرایی سازمانی را در آنها شکل دهیم و خروجی آن این خواهد بود که در معماری سازمانی که در این دانشگاه‌ها رخ خواهد داد، تمام این نهادها باهم ادغام خواهند شد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با مدلی که وزارت علوم در این سه دانشگاه پیاده می‌کند، گفت: در این مدل دفتر «همکاری‌های صنعتی و انتقال فناوری» را در دانشگاه‌ها راه‌اندازی می‌کنیم که در آن هر پنج نهاد حوزه فناوری ادغام شده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه بسته‌های جدید ارتباط بین دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در وزارت علوم تدوین شده، عنوان کرد: هدف از تدوین این بسته‌ها، تقویت جریان بین دانشگاه، اساتید و دانشجویان است.

غالب مراکز رشد در وضعیت مطلوب قرار ندارند

شهیکی در ادامه با اشاره به فعالیت ۲۹۵ مرکز رشد در کشور، عنوان کرد: براساس ارزیابی‌هایی که انجام داده‌ایم، غالب مراکز رشد در وضعیت مطلوب قرار ندارند و نیاز به تغییر الگو دارند.

این مسئول با تاکید براینکه پارک‌هایی که در ابعاد منطقه‌ای هستند باید رشد کنند، ادامه داد: پارکی که حداقل سه تا چهار سال سابقه فعالیت داشته باشد، نباید کمتر از یک همت چرخش مالی داشته باشد. اینکه پارکی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان حجم فروش داشته باشد و نتواند جذب سرمایه گذار و واگذاری اراضی را داشته باشد پارک نیست، تنها یک مرکز رشد کوچک است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم تجهیز دانشجویان به مهارت‌های نوظهور، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر با پدیده شکاف مهارت‌های نوظهور در استان‌ها مواجه‌ایم، به همین دلیل باید یک برنامه مشترک بین معاونت آموزشی و پژوهشی در ابعاد مختلف ایجاد شود، چراکه دانشجویان نیاز به ارتقای سبد مهارت‌های خود دارند که البته برخی از دانشگاه‌های کشور در این زمینه کارهایی را شروع کرده‌اند، اما هنوز تعداد مدل‌های موفقی که در این زمینه داشته‌ایم، معدود است.

بدنبال تحقق جامعه دانش بنیان در کرمانشاه هستیم

جمال فتح اللهی رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه نیز در این نشست، بااشاره به وضعیت آموزش عالی در غرب کشور و استان کرمانشاه، گفت: در منطقه غرب کشور ۲۷۰ هزار دانشجو با شش هزار عضو هیئت علمی وجود دارد که از این تعداد ۵۸ هزار دانشجو و ۱۷۰۰ عضو هیئت علمی آن مربوط به دانشگاه‌های کرمانشاه است‌.

وی تاکید کرد: تلاش داریم برای تحقق جامعه دانش بنیان در منطقه و کرمانشاه با همکاری ارکان این جامعه شامل حاکمیت، مجموعه کسب و کارها و فعالان اقتصادی و تشکل‌های خصوصی با محوریت دانشگاه و همکاری پارک علم و فناوری قدم برداریم.