قدردانی دبیرکل فدراسیون جهانی تکواندو از عملکرد نوجوانان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جئونگ کانگ سئو دبیرکل فدراسیون جهانی تکواندو طی نامه ای به فدراسیون تکواندو ایران بابت حضور و درخشش ملی پوشان ایران با کسب نایب قهرمانی در رقابت های قهرمانی نوجوانان جهان تاشکند از آن ها تشکر و قدردانی کرد.

دبیرکل فدراسیون جهانی تکواندو در این نامه اظهار کرد:

«مایل هستم از تیم ملی نوجوانان ایران بخاطر دستاوردهای قابل توجه شان به ویژه حضور در تاشکند با وجود همه چالش ها و سفر به ازبکستان برای شرکت در این مسابقات تقدیر کنم. عملکرد تیم ملی ایران نشان دهنده اشتیاق و فداکاری به تکواندو است.»

پانزدهمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با حضور تکواندوکارانی از ۱۱۵ کشور جهان به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند برگزار شد و تیم ملی ایران عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد.