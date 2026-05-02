۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

چهره عجیب ستاره سابق دنیای فوتبال هواداران را شوکه کرد + عکس

ستاره آرژانتینی سابق تیم فوتبال رئال مادرید با شکل و شمایل عجیب در فضای مجازی ظاهر شد که باعث تعجب هواداران شده و حتی برخی کاربران اصالت تصویر منتشرشده را زیر سؤال بردند.

به گزارش خبرنگار مهر، گونسالو هیگواین ستاره سابق تیم فوتبال رئال مادرید که باشگاه اینترمیامی آمریکا آخرین تیم باشگاهی او بود چهره‌ای کاملاً متفاوت پیدا کرده؛ ستاره سابق فوتبال آرژانتین حدود سه سال و نیم پس از خداحافظی از دنیای حرفه‌ای حالا به سختی قابل شناسایی است.

در روزهای اخیر، یکی از هواداران این بازیکن با او روبه‌رو شده و عکسی مشترک در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است؛ تصویری که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت و حتی برخی کاربران در پلتفرم «X» (توییتر سابق) شک کردند که شاید این عکس با هوش مصنوعی ساخته شده باشد.

هیگواین در این تصویر با ریش و موهای بلند دیده می‌شود و ظاهرش تفاوت زیادی با دوران بازی‌اش دارد؛ دورانی که به عنوان مهاجمی خطرناک، مدافعان حریف را به دردسر می‌انداخت.

با این حال، گفته می‌شود این عکس واقعی است و مربوط به دیدار اتفاقی یکی از طرفداران با این بازیکن سابق بوده است.

