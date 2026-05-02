مدارس در جنگ تحمیلی سوم ۲۲ همت آسیب دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، روز شنبه در حاشیه آیین بیعت معلمان با رهبر معظم انقلاب اسلامی که همزمان با روز معلم برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: به سنت هرساله دیدار فرهنگیان با مقام معظم رهبری انجام میشد؛ امسال اگرچه از فیض دیدار حضوری و بهرهمندی از نگاه آرامبخش و مطالبات حکیمانه مقام معظم رهبری محروم بودیم، اما امروز به یاد آن دیدارهای ماندگار و عاشقانه، در این مکان مقدس گرد هم آمدیم تا با آرمانهای سیدالشهدای انقلاب و خلف صالح امام راحل، رهبر فرزانه انقلاب، تجدید بیعت کنیم. حضور ما در اینجا، طلب استمداد از روح ملکوتی شهدا برای ادامه مسیر خطیر تعلیم و تربیت است.
وی به مجاهدت فرهنگیان اشاره کرد و افزود: معلمان ما ثابت کردند که نهتنها در کلاس درس و فضای مجازی، بلکه معلمِ مدرسه ایران هستند. حضور گرم و انقلابی فرهنگیان در میدانهای شهر، زمینهساز حضور پرشور دانشآموزان و خانوادهها در صحنههای دفاع از نظام شد.
به گفته وی، هر جای کشور از خلبان و پزشک تا مهندس و کارگر نیز اگر خدمتی صورت میگیرد، همگی دستپرورده مکتب معلم هستند و تمام دستگاهها طبق فرمایش رهبری مکلف به قدردانی از این جامعه فرهیخته هستند.
کاظمی با قدردانی از همراهی ارکان دولت چهاردهم افزود: باید صمیمانه از شخص مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمدرضا عارف معاون رییس جمهور و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی تشکر کنم که در حوزههای توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت و بهبود وضعیت معیشت معلمان سنگ تمام گذاشتند. دولت علیرغم محدودیتها، در حوزه آموزش کم نگذاشته است بلکه هرچند فراتر از آن اقدام کرده است.
مدرسه میناب موزه ماندگار جنایات دشمن
وزیر آموزش وپرورش خاطر نشان کرد: پرونده حقوقی تعرض به مدرسه شجرهطیبه میناب و شهادت مظلومانه دانشآموزان و معلمان آن، اکنون در ابعاد بینالمللی گشوده شده است. امروز تمام ملتهای آزادیخواه جهان، خونخواه این عزیزان هستند و این موضوع در قلب آزادگان دنیا به عنوان سندی بر حقانیت ملت ایران نشسته است.
وی افزود: مدرسه شجرهطیبه میناب به یک موزه ماندگار از جنایات وحشتناک دشمن و در عین حال مقتدرانه ملت ایران تبدیل خواهد شد. این مکان به عنوان بزرگترین پایگاه فرهنگی و تربیتی کشور، به میعادگاه عاشقان در قالب کاروانهای راهیان نور مبدل میشود تا دانشآموزان و مردم سراسر کشور، این «کربلای ایران» را از نزدیک زیارت کنند.
کاظمی با ارائه آماری از خسارات وارده به فضاهای آموزشی گفت: در جریان جنگ اخیر، ۱۲۰۰ مدرسه کشور دچار آسیب جدی شدند که نیازمند تخریب و بازسازی کامل بودند البته با تلاش جهادی، اکثر این مدارس آمادهسازی شده و دانشآموزان در آنها مستقر شدهاند.
به گفته کاظمی، در حال حاضر تنها ۲۰ مدرسه باقی مانده که به دلیل شدت تخریب، نیازمند طراحی جدید و نمادین هستند. با برنامهریزیهای انجام شده، این ۲۰ واحد آموزشی باقیمانده نیز با مدرنترین استانداردها و طراحیهای معمارانه، تا مهرماه ۱۴۰۶ تقدیم دانشآموزان خواهد شد
