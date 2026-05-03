نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این دو روز وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف و آفتابی خواهد بود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه با عبور امواج کوتاه ناپایدار و تقویت شاخص‌های همرفتی، در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه ارتفاعات شمال شرق و شرق خراسان شمالی احتمال رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: از نظر دمایی، تا روز چهارشنبه به دلیل استقرار زبانه‌های کم‌فشار، بتدریج افزایش دما قابل انتظار خواهد بود.

وی تصریح کرد: در روز سه‌شنبه، اکثر نقاط خراسان شمالی دمای بالاتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد را ثبت خواهند کرد.

داداشی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه فاروج با کمینه دمای ۷ درجه و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۹ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.