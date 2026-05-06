داداشی: ناپایداری هوا تا اوایل هفته در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو ناپایدار طی روزهای چهارشنبه تا اوایل هفته آینده در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی امروز تا پایان هفته وزش باد و گاهی افزایش ابر است و در بعدازظهر و ساعتهای اولیه شب در پارهای از نقاط بهویژه نوار غربی و شمال شرق استان احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی در ادامه افزود: از روز شنبه اوایل وقت تا یکشنبه اوایل شب با تقویت ناپایداریها، بتدریج افزایش ابر همراه با افزایش باد لحظهای و در اکثر نقاط خراسان شمالی بهویژه شرق استان بارش باران، در پارهای از نقاط رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه رقیق و در نقاط مستعد تگرگ (اسفراین، مانه و سملقان) پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: از نظر دمایی، از روز پنجشنبه با شمالی شدن جریانات، روند نسبی کاهش دما را در خراسان شمالی خواهیم داشت.
وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنکترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه دشت با کمینه دمای ۱۲ درجه و گرمترین نقطه از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۴ و بیشینه آن ۳۱ درجه سانتیگراد بوده است.
نظر شما