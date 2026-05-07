داداشی: هشدار نارنجی باران و تگرگ در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانهروز گذشته، بیشترین مقدار بارش از ایستگاههای بدرانلو با ۴.۸ میلیمتر و زمان صوفی با ۴.۱ میلیمتر گزارش شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: امروز (پنجشنبه) تا بعدازظهر، آسمان در اغلب مناطق استان نیمه ابری تا ابری است و در پارهای از مناطق شهرستانهای رازوجرگلان، مانه، سملقان، شمال گرمه و جاجرم بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی افزود: از بعدازظهر امروز بتدریج کاهش ابر و برای روز جمعه افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: از اوایل شب جمعه، بارش باران در پارهای از مناطق، رگبار و رعدوبرق را بیشتر در مناطق نیمه شمالی و بخشهایی از جنوب شرق خراسان شمالی انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: با تشدید ناپایداری از صبح روز شنبه تا بعدازظهر یکشنبه، در همه مناطق استان وزش باد لحظهای شدید، بارش باران، در بعضی ساعتها رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیشبینی میکنیم.
وی افزود: شدت فعالیت سامانه بارشی از اواسط روز شنبه تا صبح یکشنبه در مناطق مرکزی و نیمه شرقی خراسان شمالی همراه با آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها برآورد میشود.
داداشی گفت: به همین منظور، امروز هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شد.
وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: امروز کاهش نسبی دما و برای روز جمعه تغییرات جزیی دما را انتظار داریم.
داداشی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتیگراد سردترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۳ و ۳۵ درجه سانتیگراد بود.
