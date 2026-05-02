آمادگی معاونت علمی برای نوسازی و ارتقای فناوری «فولاد مبارکه اصفهان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در پی وقوع حوادث ناشی از جنگ رمضان، حسین افشین در سفری به اصفهان با حضور در شرکت فولاد مبارکه، از نزدیک در جریان ابعاد خسارات واردشده از سوی دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به این مجموعه صنعتی قرار گرفت. این بازدید با هدف بررسی دقیق میزان آسیبها، اتخاذ تدابیر حمایتی و تسهیل بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید انجام شد.
حسین افشین در این نشست، با تبریک روز کارگر و همچنین گرامیداشت روز معلم، بر ضرورت همافزایی «علم و عمل» در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: تاریخ ایران نشان داده است که این سرزمین در بزنگاههای سخت، مسیر بازسازی و پیشرفت را با اتکا به دانش و اراده ملی پیموده است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به تجربههای تاریخی اظهار داشت: تاریخ نشان داده است که ایران در طول تمامی حملات و تجاوزات دشمنان توانسته همچون ققنوسی از خاکستر برخیزد و تمدن خود را دوباره بازآفرینی کند. کسانی که تاریخ را مطالعه کردهاند میدانند که سرنوشت متجاوزان چگونه رقم خورده است؛ در نهایت این تاریخ است که درباره آنان قضاوت خواهد کرد.
افشین با اشاره به نمونههای تاریخی همچون دوران حمله مغول و اقدامات افرادی همچون خواجه نصیرالدین طوسی در توسعه علم و دانش در همان دوران از جمله تأسیس رصدخانه مراغه، تصریح کرد: آنچه تمدنها را شکل میدهد دانش، اراده و توان ملتهاست. ملت ایران نیز ملتی با ریشههای عمیق تاریخی، علمی و تمدنی است و به همین دلیل تمدن آن از بینرفتنی نیست.
آسیب به صنعت، آسیب به بشریت
معاون علمی رییسجمهور با تأکید بر ماهیت جهانی علم و صنعت اظهار کرد: بسیاری از دستاوردهای علمی و صنعتی محدود به مرزهای یک کشور نیستند. وقتی دارویی کشف یا محصولی صنعتی تولید میشود، همه بشریت از آن بهرهمند میشوند. بنابراین وقتی به یک صنعت غیرنظامی که خدمات عمومی ارائه میدهد حمله میشود، در واقع کل جامعه بشری متضرر میشود.
او افزود: فولاد مبارکه صنعتی بزرگ و کاملاً غیرنظامی است که هزاران کارگر، کارمند و مجموعههای اقتصادی خصوصی و دولتی به آن وابستهاند و از فعالیت آن ارتزاق میکنند. بنابراین آسیبی که به این مجموعه وارد شده، ظلم بزرگی در حق ملت ایران است.
ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی فولاد
افشین در ادامه به برنامه ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: در کنار تلاش برای بازسازی این مجموعه، برنامهریزی برای ایجاد یک پارک علم و فناوری تخصصی در حوزه فولاد نیز در حال انجام است که میتواند به توسعه علمی و فناوری این صنعت کمک کند.
این مقام مسئول با قدردانی از پیگیریهای انجامشده در این زمینه گفت: در حدود یک سال گذشته جلسات متعددی برای ایجاد مرکز رشد و پارک تخصصی فولاد برگزار شده است. در این میان از پیگیریهای نماینده شهرستان مبارکه و از حامیان حوزه نوآوری و فناوری در مجلس شورای اسلامی، نیز قدردانی میکنم.
افشین افزود: در استان اصفهان و شهرستان مبارکه همدلی خوبی میان مسئولان و صنعت شکل گرفته و امیدواریم با همکاری مدیریت فولاد مبارکه و مسئولان محلی، روند ایجاد این پارک تخصصی تسریع شود.
استفاده از علم و فناوری برای بازسازی کشور
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به رویکرد کشور در مواجهه با تهدیدها گفت: در کنار ایستادگی، استفاده از علم و فناوری برای بازسازی و پیشرفت کشور در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همانطور که از مرزهای زمینی و دریایی کشور صیانت میکنیم، دستاوردهای علمی و فناوری نیز سرمایههای ملی ما هستند و باید از آنها محافظت کنیم. در عین حال باید از همین دانش برای ساختن کشوری آبادتر، مقتدرتر و فناورانهتر بهره بگیریم.
فرصتی برای هوشمندسازی و ارتقا فناوری
افشین با تأکید بر رویکرد نوسازی در فولاد مبارکه گفت: هدف ما صرفاً بازسازی نیست. بازسازی یعنی بازگرداندن شرایط به وضعیت قبلی؛ در حالی که باید از این فرصت برای نوسازی و ارتقای فناوری استفاده کرد. هرجا امکان داشته باشد باید به سمت فناوریهای پیشرفتهتر حرکت کنیم.
وی همچنین با اشاره به نقش راهبردی مدیریت فولاد مبارکه در شرایط کنونی گفت: حضور مدیری با نگاه راهبردی در چنین شرایطی اهمیت زیادی دارد، زیرا میتواند مسیرهای جدیدی برای توسعه و بازسازی این صنعت ترسیم کند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور با اشاره به پروژه هوشمندسازی در فولاد مبارکه، گفت: پیش از این به دلیل توقفناپذیر بودن خطوط تولید، اجرای برخی پروژههای هوشمندسازی و نصب حسگرها و تجهیزات اندازهگیری با محدودیت مواجه بود. اکنون میتوان با نگاهی جدید این پروژهها را با سطح بالاتری از فناوری اجرا کرد.
اصلاح فرآیندهای تولید و مصرف انرژی
افشین همچنین به برخی چالشهای فنی در فرآیند تولید اشاره کرد و گفت: از مسائل مهم در صنعت فولاد، مصرف بالای انرژی در فرآیندهایی است که طی آن تختالها پس از سرد شدن دوباره برای نورد گرم میشوند. اصلاح این فرآیندها و حرکت به سمت پیوستگی بیشتر خطوط تولید میتواند در بلندمدت به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری کمک کند.
ضرورت ارتقای دانش نیروی انسانی معاون علمی رییسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر آموزش و بهروزرسانی دانش نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: اکنون فرصت مناسبی ایجاد شده تا مدیران، کارشناسان و کارگران از دورههای آموزشی برای آشنایی با فناوریهای نو، مواد پیشرفته و هوشمندسازی بهره ببرند.
وی افزود: آموزش صرفاً به معنای تغییر شغل یا تبدیل کارکنان به برنامهنویس نیست، بلکه هدف ایجاد نگاه فناورانه در مدیریت و فرآیندهای صنعتی است. تمام افراد برای فعال نگه داشتن ذهن و توان حرفهای خود نیازمند یادگیری مستمر هستند.
رد شایعات درباره تعدیل نیرو
معاون علمی رئیسجمهور همچنین به برخی شایعات مطرحشده در فضای مجازی درباره تعدیل نیرو در فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.
«اقتصاد» میدان مهم مقاومت
افشین با اشاره به شرایط کشور، «اقتصاد» را ضلع چهارم میدان مبارزه در کنار عرصههای نبرد، خیابان و دیپلماسی دانست و گفت: حفظ اشتغال و پایداری فعالیت بنگاههای اقتصادی در این مقطع، ارزشی همتراز سایر عرصههای مقاومت دارد. شرکتهای خصوصی و دولتی با تداوم فعالیت و حفظ نیروی انسانی، نقشی اساسی در حمایت از معیشت مردم ایفا میکنند.
همکاری منطقهای در حوزه علم و فناوری افشین با اشاره به اهمیت همکاریهای منطقهای گفت: کشورهای منطقه باید بدانند که امنیت و توسعه اقتصادی منطقه با همکاری میان کشورهای منطقه حاصل میشود، نه با حضور بازیگران خارجی.
وی افزود: ایران آماده است در حوزه علم و فناوری با کشورهای منطقه همکاری کند تا منطقه خلیج فارس به قطبی قدرتمند در فناوری و اقتصاد تبدیل شود.
آمادگی معاونت علمی برای حمایت از فولاد مبارکه معاون علمی رئیسجمهور در پایان با تأکید بر حمایت کامل این معاونت از فولاد مبارکه گفت: معاونت علمی آمادگی دارد با کمک ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تیمهای تخصصی در سراسر کشور، در نوسازی و ارتقای فناوری این مجموعه همکاری کند. وی همچنین اعلام کرد که معاونت علمی از راهاندازی سریع پارک علم و فناوری تخصصی فولاد مبارکه با همکاری مسئولان استانی و مدیریت این شرکت حمایت خواهد کرد.
در این جلسه همچنین اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان، زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی و ساره گلی، رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان، حضور داشتند.
سعید زرندی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گزارشی از روند بازیابی و تداوم کسبوکار در گروه فولاد مبارکه ارائه کرد و مسیر پیشروی این مجموعه را تشریح کرد.
در همین راستا، زیرساختهای نوآوری و آزمایشگاهی فولاد مبارکه نیز معرفی شد که از جمله آنها میتوان به مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه اصفهان، مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان، آزمایشگاه توسعه صنعت ۴ در دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز توسعه کسبوکار ۱۴/۰ در دانشگاه تهران، مرکز نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ، مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه آزاد نجفآباد ، مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه یزد و مرکز نوآوری فولاد مبارکه در دانشگاه شهرکرد اشاره کرد.
