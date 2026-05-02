به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، آلمان در حال به دست آوردن آمادگی های لازم مرتبط با آغاز یک جنگ است.

بر اساس اعلام این رسانه، آلمان زیرساخت‌ های خود را برای سناریوی احتمالی جنگ آماده می‌ کند؛ این در حالیست که این کشور در حوزه منابع بودجه ارتش خود با مشکلاتی مواجه است.

این خبرگزاری همچنین اشاره می‌ کند که در صورت بروز درگیری نظامی در اروپا، آلمان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و توان صنعتی خود، جایگاهی راهبردی در این زمینه خواهد داشت.

این در حالیست که خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود توضیحات بیشتری در این باره که برلین برای جنگ با چه کشوری خود را آماده می کند، ارائه نکرده است.

گفتنی است که از آغاز عملیات ویژه روسیه علیه اوکراین، آلمان یکی از کشورهای غربی است که در راستای تنش آفرینی علیه مسکو تلاش های زیادی کرده است.