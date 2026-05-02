۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

انتقال فرد دچار سوختگی درجه یک با اورژانس هوایی به گیلان

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: نخستین مأموریت اورژانس هوایی استان در سال ۱۴۰۵ امروز با انتقال یک مددجوی ۲۶ ساله دچار سوختگی درجه یک از تالش به رشت انجام شد.

علیرضا پورسان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین مأموریت اورژانس هوایی استان گیلان در سال ۱۴۰۵، امروز (۱۲ اردیبهشت) انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، بالگرد اورژانس گیلان برای انتقال یک مددجوی ۲۶ ساله که بر اثر حریق یک واحد مسکونی دچار سوختگی درجه یک  شده بود، به شهرستان تالش اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان تصریح کرد: این بیمار پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان تخصصی با بالگرد اورژانس گیلان از بیمارستان شهید نورانی تالش به فرودگاه سردار جنگل رشت منتقل و سپس توسط آمبولانس به بیمارستان ولایت رشت انتقال یافت.

