به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنهبرداری جوانان جهان به میزبانی اسماعیلیه مصر در حال برگزاری است و نمایندگان ایران در دستههای مختلف به روی تخته خواهند رفت تا برای کسب مدالهای جهانی رقابت کنند.
دسته ۸۸ کیلوگرم
نخستین حضور وزنهبرداران ایران در این مسابقات، به دسته ۸۸ کیلوگرم اختصاص دارد. این رقابتها روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار میشود و امیرمحمد رحمتی و محمدامین دادوند دو نماینده کشورمان در این وزن خواهند بود.
دسته ۹۴ کیلوگرم
در ادامه مسابقات، روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت و از ساعت ۱۹:۳۰، رقابتهای دسته ۹۴ کیلوگرم برگزار میشود. در این دسته، حمیدرضا زارعی و محمدامین حبیبی برای ایران به روی تخته خواهند رفت.
دسته ۱۱۰ کیلوگرم
روز جمعه ۱۸ اردیبهشت، برنامه مسابقات برای ایران با رقابتهای دسته ۱۱۰ کیلوگرم ادامه پیدا میکند. این مسابقات از ساعت ۱۱:۳۰ آغاز میشود و ابوالفضل زارع به همراه فرهاد قلیزاده نمایندگان کشورمان در این وزن خواهند بود.
در فوقسنگین
در نهایت، در دسته فوقسنگین (۱۱۰+ کیلوگرم)، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۴:۳۰، حمیدرضا محمدیتنها و طاها نعمتیمقدم به روی تخته میروند.
