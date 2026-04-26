به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که قرار بود از ۱۲ تا ۲۰ فروردین در احمدآباد هند برگزار شود، به دلیل درگیری‌های جاری در خاورمیانه و تعلیق پروازها به تعویق افتاد. براین اساس این رقابت‌ها از ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

سال گذشته پیش از اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران حمله کند، تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان برای مسابقات مهم پیش رو در اردو حضور داشت، البته قبل از جنگ هم تصمیم بر این بود که تیم ملی وزنه‌برداری به مسابقات قهرمانی آسیا یا اعزام نشود یا اینکه به صورت محدود راهی هند شود. با توجه به مسابقات جهانی وزنه‌برداری و بازی‌های آسیایی ناگویا تمرکز کادر فنی بر روی این دو مسابقه بود و به همین خاطر مسابقات قهرمانی آسیا در اولویت نبود.

با شروع جنگ وحشیانه علیه ایران، اردوهای تیم ملی تعطیل شد و برنامه اعزام محدود ملی‌پوشان به مسابقات هند از دستور کار خارج شد. هر چند که فدراسیون از هشتم فروردین ماه به صورت محدود اردوهای تیم ملی وزنه‌برداری را در اردبیل آغاز کرد و ۶ وزنه‌بردار که شانس بالای برای مدال آوری دارند به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

در حال حاضر اردوی تیم ملی وزنه‌برداری همچنان در حال پیگیری است و با تصمیم کادر فنی قرار است دو ملی‌پوش وزنه‌برداری علیرضا نصیری و علیرضا یوسفی راهی مسابقات قهرمانی آسیا در هند شوند. به این ترتیب تیم ملی وزنه‌برداری ایران با دو ملی‌پوش راهی مسابقات قهرمانی آسیا خواهد شد.

علیرضا یوسفی بهمن ماه سال ۱۴۰۳ زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد و در این مدت در مسابقه رسمی حضور نداشت. البته یوسفی سال گذشته در مسابقات لیگ برای سپاهان روی تخته رفت و قهرمان شد و حالا قرار است با نظر کادر فنی پس از تقریبا دو سال دوری در یک مسابقه بین‌المللی محک بخورد.