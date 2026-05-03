سفری به دل کرکوک و سلیمانیه عراق در «نمک، خرما، توت»

به گزارش خبرگزاری مهر، «نمک، خرما، توت» در قالب سفرنامه، تجربه حضور در استانهای کرکوک، سلیمانیه و صلاحالدین را بازگو میکند و کوشیده تا از خلال یک سفر میدانی، تصویری کمتر دیدهشده از جهان کردها و ترکمانهای عراق ارائه دهد.
خسروشاهی در این اثر از کلیشههای رایج سفرنامهنویسی فاصله میگیرد. او در کنار روایتهای شخصی، به زمینههای تاریخی، سیاسی و فرهنگی این مناطق استانهای کرکوک، سلیمانیه و صلاحالدین میپردازد و مخاطب را با زیست اجتماعی و فرهنگی کردها و ترکمانهای عراق، بهویژه در کرکوک که یکی از کانونهای مهم قومی و سیاسی عراق است، آشنا میکند.
عنوان این کتاب نیز بیدلیل انتخاب نشده است؛ «نمک، خرما، توت» برگرفته از نام شهر «طوزخورماتو» است. این شهر در زبان محلی به همین سه واژه اشاره دارد و بهعنوان نمادی از همزیستی سه قومیت عرب، کرد و ترکمان شناخته میشود.
علاقهمندان میتوانند این کتاب را از طریق تارنمای انتشارات راهیار به نشانی raheyarpub.ir تهیه کنند.
نظر شما