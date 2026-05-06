داستان پنج دهه مجاهدت مبارزپیشگام بوشهری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در ۱۲۰ صفحه، تصویری از پنج دهه استقامت، تحمل زندانهای رژیم طاغوت و نقشآفرینی مؤثر در عرصههای انقلابی، فرهنگی و اجتماعی پس از پیروزی انقلاب ارائه میدهد. «تمنّادار» روایتگر شخصیتی است که از حلقههای میانی تأثیرگذار در تاریخ معاصر جنوب کشور به شمار میرود.
آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولیفقیه در استان، درباره او گفته است: «حاج عبدالله فاتحی نمونه روشنی از جریان اثرگذار حلقههای میانی است که با بصیرت و شجاعت، زمینهساز خلق حماسههای ماندگار شد.» این کتاب، تبیین الگویی از پایبندی به تکلیف، مقاومت در برابر فشارها و بیاعتنایی به مناصب دنیوی برای نسل جوان است.
این اثر که به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (حسینیه هنر) تولید شده، منبعی ارزشمند برای پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در جنوب کشور به شمار میرود.
نظر شما