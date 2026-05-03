نقش پررنگ صیادمنش در کامبک وسترلو در ژوپیلر لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال وسترلو و لُوون شامگاه شنبه ۱۲ اردیبهشت و در رقابت های ژوپیلر لیگ بلژیک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که وسترلو ابتدا با ۳ گل از حریف خود عقب افتاد اما در نهایت موفق شد بازی را به تساوی بکشاند. اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی وسترلو در این بازی عملکرد خوبی از خود نشان داد و موفق شد گل اول تیمش را به ثمر برساند.

سایت «hln» بلژیک در این رابطه نوشت: وسترلو دومین بازی خانگی پیاپی خود را هم بدون برد پشت سر گذاشت. پس از شکست مقابل آنتورپ، این بار برابر لُوون به تساوی ۳ بر ۳ رسید؛ آن هم در دیداری عجیب و پرهیجان در ورزشگاه «هت کویپیه». نیمه اول با نتیجه ۳ بر صفر به سود میهمان تمام شد، در حالی که وسترلو حتی یک شوت در چارچوب هم نداشت. اما یک بازگشت تماشایی باعث شد تنها نیم ساعت بعد بازی به تساوی کشیده شود. در وقت‌های اضافه هم ضربه رینولدز به تیر دروازه خورد.

وسترلو با انگیزه جبران شکست تلخ هفته قبل مقابل آنتورپ پا به میدان گذاشته بود و به نظر می‌رسید لُوون که تیمی کم‌رمق نشان می‌داد، حریف آسانی باشد. مازو ترکیب تیمش را با شش تغییر به زمین فرستاد. در سوی دیگر، شاره‌ای دو بازیکن محرومش یعنی بایرام و آلکوثر را در اختیار نداشت، اما فری در خط حمله به ترکیب برگشته بود.

با این حال، وسترلو بازی را کاملاً خواب‌آلود آغاز کرد. تنها پس از ۱۰ دقیقه، ترائوره گینه‌ای با یک ضربه دقیق دروازه را باز کرد (یک بر صفر). پنج دقیقه بعد، ووتر جورج پس از یک حرکت تکنیکی از تکلاب و عبور از رینولدز، توپ را از زیر پای یونگدال عبور داد و گل دوم را زد (۲ بر صفر). وسترلو کاملاً سردرگم بود و هیچ واکنشی نشان نمی‌داد. درست پیش از پایان نیمه اول، کیان فاسن گل سوم را هم به تیم سابقش زد ( ۳ بر صفر). حتی گل چهارم لُوون هم به‌دلیل آفساید بسیار میلی‌متری مردود اعلام شد.

اما در نیمه دوم، شرایط تغییر کرد. یک گل زودهنگام جرقه بازگشت را زد. اللهیار صیادمنش با ضربه سر پاس رینولدز را تبدیل به گل کرد (۳ بر یک).

سپس ایساکا موتو شور و هیجان را به سکوها آورد. پاترائو که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، توپ را در مسیر حرکت ساکاموتو قرار داد و او هم با عبور توپ از بین پاهای دروازه‌بان، اختلاف را به یک گل رساند (۳ بر ۲). تنها در سه دقیقه، بازی کاملاً تغییر کرد و مشخص بود وسترلو برای جبران کامل به میدان آمده است.

در ادامه، نیاکوسی که در نیمه اول عملکرد خوبی داشت، با خطا روی رینولدز در محوطه جریمه یک پنالتی به حریف داد. داور بدون تردید به نقطه پنالتی اشاره کرد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید بازیکنان لُوون همراه شد. دوغوجان هاسپولات پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق دروازه را باز کرد تا بازی ۳ بر ۳ مساوی شود.

بازگشت کامل شد، اما وسترلو برای زدن گل چهارم دیگر توان لازم را نداشت. ضربه سر فری بیش از حد به مرکز دروازه زده شد و لایسن هم در ادامه عملکرد خوبی داشت. در وقت‌های اضافه، رینولدز با یک پاس عمقی عالی از لاپاژ صاحب بهترین موقعیت شد، اما ضربه او به تیر دروازه برخورد کرد تا بازی در همان تساوی ۳-۳ به پایان برسد.