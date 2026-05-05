تمجید AFC از مهاجم ایرانی لیگ بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال وسترلو و اودهورلی روز شنبه ۱۲ اردیبهشت و در ژوپیلر لیگ بلژیک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید. اللهیار صیادمنش نقش پررنگی در کسب یک امتیاز برای وسترلو داشت و موفق شد دو گل از سه گل تیمش را به ثمر برساند.

سایت AFC در گزارشی به عملکرد بازیکنان آسیایی شاغل در لیگ های اروپایی پرداخت و در رابطه با صیادمنش نوشت: در یکی از دیدارهای این هفته، تیم وسترلو در دیداری پرگل مقابل اودهورلی به تساوی ۳ بر ۳ رضایت داد. در این مسابقه، اللهیار صیادمنش در دقایق ۵۰ و ۶۸ برای وسترلو گلزنی کرد و ایسا ساکاموتو، بازیکن ژاپنی این تیم، نیز در دقیقه ۵۲ دیگر گل تیمش را به ثمر رساند تا نقش پررنگی در کسب این نتیجه داشته باشد.

در ترکیب اودهورلی نیز تاکاهیرو آکیموتو دیگر بازیکن ژاپنی، حضور داشت و در سوی مقابل، شونسوکه سایتو ملی‌پوش زیر ۲۰ سال ژاپن ۹۰ دقیقه کامل برای وسترلو به میدان رفت و عملکردی قابل قبول از خود به نمایش گذاشت.