حرکت جوانمردانه صیادمنش سوژه رسانه بلژیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «voetbalprimeur» بلژیک، در جریان دیدار تیمهای فوتبال وسترلو و خِنک در چارچوب رقابتهای پلیآف کسب سهمیه اروپایی لیگ بلژیک، اللهیار صیادمنش عملکردی جوانمردانه از خود به نمایش گذاشت.
در یکی از صحنههای حساس مسابقه، بازیکن ایرانی تیم وسترلو پس از یک تکل در لحظات پایانی موفق شد زکریا الوحدی را متوقف کند، اما بلافاصله پس از برخورد و سر خوردن هر دو بازیکن به سمت تابلوهای کنار زمین، برای کمک به حریف خود اقدام کرد و تلاش داشت از شدت آسیبدیدگی او بکاهد.
این صحنه با واکنش مثبت در رسانهها و فضای فوتبالی همراه شد و از رفتار جوانمردانه و حرفهای صیادمنش در این دیدار تمجید شد. در نهایت این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود خنک به پایان رسید.
