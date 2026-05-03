تخریب صومعه توسط اشغالگران صهیونیست در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های لبنانی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی با استفاده از یک بولدوزر یک صومعه مسیحیان را در روستای مرزی یارون تخریب کردند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده نظامیان صهیونیست به یک خانه در این منطقه آسیب وارد کرده اند و این خانه نشانه ای از یک مکان مذهبی با خود نداشته است!

یک موسسه خیریه کاتولیک در لبنان اعلام کرد که نظامیان صهیونیست این صومعه را تخریب کرده‌اند.

در بیانیه صادره از سوی این موسسه آمده است، ما این اقدام عمدی در تخریب یک عبادتگاه و همچنین تخریب سیستماتیک خانه‌ها در جنوب لبنان را که با هدف جلوگیری از بازگشت ساکنان غیرنظامی انجام می‌شود به شدت محکوم می کنیم.

پیشتر نیز فیلمی منتشر شده بود که نشان می داد یک نظامی صهیونیست به تندیس حضرت مسیح در یکی از مناطق جنوبی لبنان اهانت می کند.