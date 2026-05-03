ولیالله بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خدمات شهرداری تهران به خانوارهای آسیب دیده در ایام جنگ و ضرورت همراهی سایر ارگانها با شهرداری، گفت: بعد از جنگ، کمیسیون امور داخل کشور و شوراها در مجلس، از مکان هایی که تخریب شده بود بازدیدی به عمل آورد. شهرداری تهران تلاش گستردهای برای اسکان خانوادههای آسیبدیده انجام داده است، اما محدودیتهای مالی نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: در همین راستا، ضرورت دارد سایر نهادها و دستگاههای دولتی برای تداوم خدماترسانی و اسکان آسیبدیدگان، حمایتهای لازم را از شهرداری تهران به عمل آورند. دولت باید تمامی امکانات در اختیار خود از جمله هتلها، هتلآپارتمانها، سوئیتها و مراکز اقامتی متعلق به دستگاههای مختلف را شناسایی کرده و در اختیار آسیبدیدگان قرار دهد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: مدیریت شرایط فعلی کشور و حمایت از آسیبدیدگان جنگ، از توان شهرداری تهران به تنهایی خارج است. از سوی دیگر، اسکان در مراکز اقامتی هزینهبر بوده و لازم است دولت هزینههای مربوطه را تأمین کند، چرا که بسیاری از منازل به طور کامل تخریب شدهاند و امکان بازگشت ساکنان تا زمان بازسازی وجود ندارد.
وی در ادامه تاکید کرد: این امکان وجود دارد که علاوه بر ظرفیتهای موجود در تهران، از امکانات شهرهای همجوار نیز استفاده شود. مراکزی مانند خوابگاههای دانشجویی و سایر اماکن اقامتی وابسته به نهادها و سازمانها میتوانند به طور موقت برای اسکان آسیبدیدگان به کار گرفته شوند تا فشار از دوش شهرداری برداشته شود.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص عملکرد شهرداری تهران در خدمترسانی به آسیبدیدگان جنگ نیز ارزیابیها مثبت بوده است. شهرداری با سرعت و بهموقع در محل حاضر شده، عملیات آواربرداری، ایمنسازی و اسکان را انجام داده و با تشکیل ستادهای ویژه و حضور گروههای جهادی، اقدامات مؤثری صورت گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری به تنهایی از عهده این کار برنمیآید، گفت: با این حال، تداوم این روند نیازمند همکاری جدی سایر دستگاهها و نهادهای مسئول است.
