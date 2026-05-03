۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

تقدیر آیت الله اعرافی از نقش آفرینی استادان و معلمان در ایام جنگ رمضان

قم- مدیر حوزه های علمیه در پیامی از استادان و معلمانی که در ایام جنگ رمضان نقش آفرین بودند تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه در پیامی به مناسبت هفته گرامیداشت جایگاه استاد و روز معلم از همه استادان و معلمان و مربیان تقدیر و تشکر کرد که متن آن به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ روز استاد و معلم را گرامی می دارم و به ارواح شهدای سرافراز، بویژه رهبر شهید و معلمان و استادان شهید، از آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه های علمیه، خصوصا استاد شهید آیت الله مطهری( ره) درود می فرستم، گرچه هر روز به نور استادان و راهنمایان روشنایی و رستگاری درخشان است؛ اما روز دوازدهم اردیبهشت و سالرزوز شهادت علامه شهید استاد مطهری فرصتی است برای تجدید یاد معلمان و مربیان پارسا و فداکار آسمانی شده(ره) بویژه شهیدان سربلند و سرافراز از سلسله استادان و معلمان ونیز برای تجدید عهد و اردات و قدردانی و سپاسگزاری محضر شریف استادان عزیز در همه نهادهای علمی، فرهنگی، حوزوی و دانشگاهی شأن استادی، در منطق اسلامی و حوزوی، شأنی آسمانی و پرتوی از اسمای حسنای الهی و شعاعی از خورشید نبوت و رسالت و امامت است و برترین رسالت معلم و استاد تربیت جامع و متوازن و هدایت و راهنمایی متناسب طلبه و دانشجو و جوانان عزیز به شمار می آید و بدین خاطر استادی هم دانش است و هم فن و مهارت و نیز مبتنی است بر ایمان و عشق و ایثار و فداکاری و از این رهگذر است حق استاد و معلم و مربی از بزرگترین حقوق الهی و انسانی است و در سنت حوزه‌های علمیه استاد دارای منزلتی والا و ارزشی جاویدان است و پیوند استادی و شاگردی ماندگار و رشته‌ای استوار است و سنت‌های شاگردی و استادی در نظام حوزه راز و رمزهای فراوان دارد. صمیمانه ترین درودها و تقدیر و تشکر خود را تقدیم همه راهنمایان و استادان و معلمان و مربیان بویژه استادان عالیقدر می نمایم و از همه اساتیدی که در کارزار حق و باطل و ایام جنگ ناجوانمردانه آمریکایی- صهیونی بر ضد ایران، اسلام، انقلاب اسلامی، امت اسلام و محور مقاومت، دلیرانه و فداکارانه نقش آفرین بودند و در خیابان و میدان و در صحنه های تبلیغ و تبیین، با مردم عزیز و شاگردانشان و طلاب و فضلا و روحانیت ارجمند همراه و راهنما بودند تشکر می نمایم و امیدوارم همچنان این نقش آفرینی و حضور ایمانی و انقلابی استمرار یابد و رشته های ارتباط استادان ارجمند، از استادان سطوح مقدماتی و عالی تا استادان درس های خارج و اجتهادی و تخصصی، با طلاب و فضلا و شاگردان و مدیران برقرار بماند و مایه ی رشد علمی و معنوی طلاب عزیز و استحکام صفوف حوزه و رو حانیت و ملت باشد و خداوند پیروزی و نصرت را برای ملت ایران و محور مقاومت و امت اسلام و سربازان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مقرر فرماید و سایه بلند ولایت و مرجعیت مستدام باشد و نیرو های مسلح اسلام و ایران سرافراز و پیروز. علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه

