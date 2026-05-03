تقدیر آیت الله اعرافی از نقش آفرینی استادان و معلمان در ایام جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه در پیامی به مناسبت هفته گرامیداشت جایگاه استاد و روز معلم از همه استادان و معلمان و مربیان تقدیر و تشکر کرد که متن آن به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ روز استاد و معلم را گرامی می دارم و به ارواح شهدای سرافراز، بویژه رهبر شهید و معلمان و استادان شهید، از آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه های علمیه، خصوصا استاد شهید آیت الله مطهری( ره) درود می فرستم، گرچه هر روز به نور استادان و راهنمایان روشنایی و رستگاری درخشان است؛ اما روز دوازدهم اردیبهشت و سالرزوز شهادت علامه شهید استاد مطهری فرصتی است برای تجدید یاد معلمان و مربیان پارسا و فداکار آسمانی شده(ره) بویژه شهیدان سربلند و سرافراز از سلسله استادان و معلمان ونیز برای تجدید عهد و اردات و قدردانی و سپاسگزاری محضر شریف استادان عزیز در همه نهادهای علمی، فرهنگی، حوزوی و دانشگاهی شأن استادی، در منطق اسلامی و حوزوی، شأنی آسمانی و پرتوی از اسمای حسنای الهی و شعاعی از خورشید نبوت و رسالت و امامت است و برترین رسالت معلم و استاد تربیت جامع و متوازن و هدایت و راهنمایی متناسب طلبه و دانشجو و جوانان عزیز به شمار می آید و بدین خاطر استادی هم دانش است و هم فن و مهارت و نیز مبتنی است بر ایمان و عشق و ایثار و فداکاری و از این رهگذر است حق استاد و معلم و مربی از بزرگترین حقوق الهی و انسانی است و در سنت حوزه‌های علمیه استاد دارای منزلتی والا و ارزشی جاویدان است و پیوند استادی و شاگردی ماندگار و رشته‌ای استوار است و سنت‌های شاگردی و استادی در نظام حوزه راز و رمزهای فراوان دارد. صمیمانه ترین درودها و تقدیر و تشکر خود را تقدیم همه راهنمایان و استادان و معلمان و مربیان بویژه استادان عالیقدر می نمایم و از همه اساتیدی که در کارزار حق و باطل و ایام جنگ ناجوانمردانه آمریکایی- صهیونی بر ضد ایران، اسلام، انقلاب اسلامی، امت اسلام و محور مقاومت، دلیرانه و فداکارانه نقش آفرین بودند و در خیابان و میدان و در صحنه های تبلیغ و تبیین، با مردم عزیز و شاگردانشان و طلاب و فضلا و روحانیت ارجمند همراه و راهنما بودند تشکر می نمایم و امیدوارم همچنان این نقش آفرینی و حضور ایمانی و انقلابی استمرار یابد و رشته های ارتباط استادان ارجمند، از استادان سطوح مقدماتی و عالی تا استادان درس های خارج و اجتهادی و تخصصی، با طلاب و فضلا و شاگردان و مدیران برقرار بماند و مایه ی رشد علمی و معنوی طلاب عزیز و استحکام صفوف حوزه و رو حانیت و ملت باشد و خداوند پیروزی و نصرت را برای ملت ایران و محور مقاومت و امت اسلام و سربازان حضرت ولی عصر ارواحنا فداه مقرر فرماید و سایه بلند ولایت و مرجعیت مستدام باشد و نیرو های مسلح اسلام و ایران سرافراز و پیروز. علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه