به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی واحدهای مختلف دانشگاه که ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تالار امیرکبیر برگزار شد، دکتر سیدحسین گلدانساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، راهبردهای کلان دانشگاه در حوزههای آموزشی، رفاهی و زیرساختی دانشجویی و فرهنگی را تبیین کرد.
دفاع دکتری اولویت نخست تقویم آموزشی است
گلدانساز با اشاره به تصمیمات جدید معاونت آموزشی، تصریح کرد: «اولویت اصلی دانشگاه در حال حاضر، دانشجویان مقطع دکتری هستند که قصد دارند تا پایان شهریور یا مهرماه از رساله خود دفاع کنند».
وی افزود: دانشگاه متعهد است شرایط تردد، تغذیه و اسکان خوابگاهی را به طور کامل برای این دانشجویان فراهم آورد و ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعدی، این تسهیلات برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نیز توسعه یابد.
حضور فیزیکی اساتید و کارکنان در دانشگاه ضروری است
معاون دانشگاه تهران با بیانی صریح بر لزوم حضور فیزیکی در محیط کار تأکید کرد و گفت: دورکاری محض و پیگیری امور صرفاً از منزل، قابل قبول نیست. بر اساس پروتکلهای ابلاغی، وظیفه قانونی و حرفهای تمام اعضای دانشگاه، بهویژه اساتید بزرگوار است که از روز شنبه تا چهارشنبه در واحدها و اتاقهای خود حضور داشته و فعالیتهای علمی و اداری را به صورت حضوری دنبال کنند.
در بخش دیگری از این نشست، گلدانساز به چالشهای دسترسی به اینترنت اشاره کرد و از پیگیریهای مستمر با مراجع ذیصلاح خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: سطح دسترسی به اینترنت بینالملل در محیط دانشگاه به میزان قابل توجهی ارتقا یافته و نیاز پژوهشگران را پوشش میدهد؛ لذا استفاده از ویپیانهای غیرمجاز ضرورتی ندارد.
همچنین وی از توافق راهبردی با ۱۵ دانشگاه سطح یک کشور (از جمله شیراز، صنعتی اصفهان و تبریز) خبر داد که بر اساس آن، دانشجویان شهرستانی دانشگاه تهران میتوانند از زیرساختهای اینترنت دانشگاههای سطح یک محل سکونت خود استفاده کنند.
رفاه دانشجویی و تشکیل حلقههای کتابخوانی در کانونهای دانشجویی
در حوزه رفاهی، مقرر شد مشکلات خوابگاه و تغذیه به صورت همزمان و یکپارچه حلوفصل شود.
گلدانساز از فعالسازی رستورانهای مکمّل و سلفهای منتخب برای خدماترسانی به دانشجویان مستقر در خوابگاه خبر داد.
وی در پایان، با تأکید بر ارتقای سرانه مطالعه، خواستار تشکیل حلقههای کتابخوانی در کانونهای دانشجویی شد و از مدیران خواست تا با روحیه همکاری و پیگیری مستقیم، چالشهای جاری را به صورت مسئلهمحور حل کنند.
این نشست با ارائه نظرات معاونین واحدها و تشریح برنامههای آتی مدیران کل معاونت فرهنگی و دانشجویی به پایان رسید.
