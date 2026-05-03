  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

دعوت شهرداری به مشارکت در پویش «برای وطن، نه به پلاستیک»

دعوت شهرداری به مشارکت در پویش «برای وطن، نه به پلاستیک»

معاون شهردار تهران با اشاره به خسارات واردشده به زیرساخت‌های صنعتی و نفتی کشور در پی جنگ تحمیل‌شده، از شهروندان خواست به پویش «برای وطن، نه به پلاستیک» بپیوندند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ داود گودرزی معاون شهردار تهران: همان‌طور که تمامی شهروندان شریف و فهیم تهران بهتر از هر کسی می‌دانند، جنگ نابرابر و تحمیل‌شده به میهن عزیز اسلامی ما توسط رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی، خساراتی بر پیکره کشور عزیزمان وارد کرده است. خساراتی که هرچند تلخ و ناگوار بوده‌اند، اما عزم ما برای ساختن دوباره و ترمیم آنها قوی‌تر از گذشته است.

یکی از آسیب‌های جدی و فراگیر که به تمام ملت عزیزمان، به‌ویژه در سطح ملی، وارد شده است، حمله و تهاجم به برخی از زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور است؛ به‌ویژه هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های نفت و پتروشیمی که قلب تپنده اقتصادی و صنعتی ایران محسوب می‌شوند و با زندگی روزمره ما پیوند خورده است و نقش حیاتی در تأمین نیازهای مردم و توسعه اقتصادی دارد.

هم‌وطنان عزیز تهرانی، اکنون زمان آن فرا رسیده است تا در کنار تلاش‌های بی‌وقفه و جهادی که در میدان‌های مختلف دارید، با پیوستن به پویش ملی «برای وطن، نه به پلاستیک»، نشان دهید که این انسجام، فقط یک شعار نیست، بلکه در هر میدان و عرصه‌ای قابل آزمون و تجربه است.

این پویش، یک میدان جدید است؛ میدان همبستگی، عمل و اثبات عزم ملی ما در حفظ وطن و صیانت از منابع آن.

همکاران وقت شناس من در شهرداری تهران به ویژه مجموعه معاونت خدمات شهری و محیط زیست، این میدان جدید را با دقت و تدبیر طراحی کرده‌اند. این بار، این حرکت تنها در راستای حفظ محیط‌زیست نیست، بلکه فراتر از آن، یک اقدام ملی است: برای وطن، برای صنعت، برای کارگران زحمت‌کش، برای تولید و برای آینده‌ای پایدار.

هر قدم در این مسیر، نماد عزم ملی و عشق به وطن است. بیایید با اتحاد، با همت و با انگیزه‌ای جدی، به این پویش بپیوندیم و هر یک در هر میدان و هر عرصه‌ای که هستیم، این شعار را عملی کنیم که امام خامنه‌ای عزیز در شعار امسال نیز تأکید کرده‌اند «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» پس این‌بار، همه با هم، برای وطن، برای آینده‌مان، دست در دست هم بدهیم و نشان دهیم که ایران قوی، پایدار و مقتدر، ملت‌های دیگر را هم در حرکت و تلاش الهام می‌بخشد.

کد مطلب 6818841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها