دعوت شهرداری به مشارکت در پویش «برای وطن، نه به پلاستیک»

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ داود گودرزی معاون شهردار تهران: همانطور که تمامی شهروندان شریف و فهیم تهران بهتر از هر کسی میدانند، جنگ نابرابر و تحمیلشده به میهن عزیز اسلامی ما توسط رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی، خساراتی بر پیکره کشور عزیزمان وارد کرده است. خساراتی که هرچند تلخ و ناگوار بودهاند، اما عزم ما برای ساختن دوباره و ترمیم آنها قویتر از گذشته است.
یکی از آسیبهای جدی و فراگیر که به تمام ملت عزیزمان، بهویژه در سطح ملی، وارد شده است، حمله و تهاجم به برخی از زیرساختهای تولیدی و صنعتی کشور است؛ بهویژه هدف قرار گرفتن زیرساختهای نفت و پتروشیمی که قلب تپنده اقتصادی و صنعتی ایران محسوب میشوند و با زندگی روزمره ما پیوند خورده است و نقش حیاتی در تأمین نیازهای مردم و توسعه اقتصادی دارد.
هموطنان عزیز تهرانی، اکنون زمان آن فرا رسیده است تا در کنار تلاشهای بیوقفه و جهادی که در میدانهای مختلف دارید، با پیوستن به پویش ملی «برای وطن، نه به پلاستیک»، نشان دهید که این انسجام، فقط یک شعار نیست، بلکه در هر میدان و عرصهای قابل آزمون و تجربه است.
این پویش، یک میدان جدید است؛ میدان همبستگی، عمل و اثبات عزم ملی ما در حفظ وطن و صیانت از منابع آن.
همکاران وقت شناس من در شهرداری تهران به ویژه مجموعه معاونت خدمات شهری و محیط زیست، این میدان جدید را با دقت و تدبیر طراحی کردهاند. این بار، این حرکت تنها در راستای حفظ محیطزیست نیست، بلکه فراتر از آن، یک اقدام ملی است: برای وطن، برای صنعت، برای کارگران زحمتکش، برای تولید و برای آیندهای پایدار.
هر قدم در این مسیر، نماد عزم ملی و عشق به وطن است. بیایید با اتحاد، با همت و با انگیزهای جدی، به این پویش بپیوندیم و هر یک در هر میدان و هر عرصهای که هستیم، این شعار را عملی کنیم که امام خامنهای عزیز در شعار امسال نیز تأکید کردهاند «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» پس اینبار، همه با هم، برای وطن، برای آیندهمان، دست در دست هم بدهیم و نشان دهیم که ایران قوی، پایدار و مقتدر، ملتهای دیگر را هم در حرکت و تلاش الهام میبخشد.
