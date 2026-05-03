به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مورد حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی آمریکا و عدم صدور ویزا بازیکنان گفت: من هم شنیدم که شاید ویزای ملیپوشان فوتبال از سوی آمریکا صادر نشود. اولا اینکه آنها وظیفهشان این است که ویزا صادر کنند و کار عجیبی انجام نمیدهند. اگر ویزا صادر نمیکنند نباید میزبانی هم برعهده بگیرند.
وی گفت: از سال ۹۸ به من سه بار ویزای آمریکا ندادند و حتی بار آخر به من گفتند برای ویزای آمریکا اقدام نکنم تا تیم بتواند ویزا بگیرد. تیم هم به جام جهانی رفت و به کشتیگیران هم بیاحترامی کردند. من هم برای ویزا اقدام نکردم و رفقای آمریکایی هم به من این توصیه را کردند تا تیم بتواند ویزا بگیرد. ولی مسابقات جهانی یا المپیک در آمریکاست. من خودم جزو نفراتی بودم که نامه به اتحادیه جهانی کشتی نوشتم و از آنها خواستم که میزبانی را به آمریکا ندهند. آنها به ما ویزا نمیدهند.
رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: آمریکا در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی وظیفه دارد به همه تیمهای شرکت کننده ویزا بدهد. وقتی یک کشور به عنوان میزبان یک مسابقه انتخاب میشود به فدراسیون جهانی تعهد میدهد که تمام مشکلات و رفت و آمد مربیان و ورزشکاران را حل کند. وقتی یک کشوری مثل آمریکا پایبند این موضوع نیست تعجب نباید کرد. مگر یک کشور آدم کش به این مسائل متعهد است؟
رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: بنابراین آمریکا وظیفه دارد که ویزا بدهد. فقط امیدوارم ما با تعداد نفرات زیاد به این کشور نرویم. باید این موضوع را رعایت کنیم. من خودم به این موضوع خیلی دقت میکنم. قرار نیست با تیم اعزامی نفرات زیادی راهی شوند. نباید دور قلعه نویی سرمربی تیم شلوغ باشد. باید کمپ خوب برای تیم ملی در نظر بگیرند و در خلوت و آرامش تمرینات خوبی داشته باشند تا به موفقیت برسند.
دبیر گفت: برخی ایرانیان که خارج از کشور هستند و به خاطر اتفاقات ایران خوشحالی میکنند آنها ایرانیها اصیل نیستند؛ اسرائیلیهایی هستند که فارسی صحبت میکنند. در آمریکا ما ایرانیان اصیل بسیار زیادی داریم. امیدوارم آنها به استادیوم بروند و اجازه ندهند کسی به آنها بی احترامی کنند. ایرانیان اصیل با حضور در استادیوم فرهنگ ایرانی را نشان بدهند و از تیم ملی خود دفاع کنند. خیلی از ایرانیان خارج از کشور سطح بسیار بالایی دارند و ایران را دوست دارند. امیدوارم این افراد بروند و از بازیکنان حمایت کنند.
