به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یاری درباره برگزاری مسابقات جام تختی کشتی فرنگی گفت: با توجه به شرایط جنگی کشور برگزاری مسابقات مختلف منوط به فراهم بودن شرایط لازم خواهد بود. فدراسیون در نظر دارد رقابت های کشتی فرنگی جام تختی را روزهای ۲۰ لغایت ۲۲ خردادماه برگزار نماید. اما با توجه به شرایط در صورت تغییر تاریخ و نحوه برگزاری متعاقبا در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.

یاری عنوان کرد: همچنین انتخابی وزن ۱۳۰ کیلوگرم نیز همزمان با این مسابقات برگزار می شود و اگر شرایط برگزاری مسابقات جام تختی میسر نشد، با نظر فدراسیون این انتخابی یا در تورنمنت بین المللی و یا به صورت درون اردویی برگزار خواهد شد.

اسامی نفرات شرکت کننده در این انتخابی به شرح زیر است:

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده – فردین هدایتی